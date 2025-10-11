Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026. ​

REUNIÓN EN MOP (3)

Un importante avance logró la esperada iluminación de la Ruta 9 norte, que conecta el barrio industrial con el aeropuerto Presidente Ibáñez, luego de que se confirmara que el proyecto será licitado en diciembre de este año, tras asegurar los $21 mil millones requeridos gracias a un adelanto del presupuesto 2026.

El anuncio se concretó tras una reunión entre el alcalde Claudio Radonich, el seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, el diputado Carlos Bianchi y el concejal Germán Flores, instancia en la que las autoridades resaltaron el trabajo coordinado que permitió adelantar la ejecución de una de las obras viales más esperadas por los vecinos del norte de Punta Arenas.

El seremi José Luis Hernández explicó que se trata de un compromiso asumido en la discusión presupuestaria junto a la ministra de Obras Públicas y la Dirección de Presupuestos (Dipres). "Se logró adelantar el financiamiento, lo que permitirá licitar a fines de este año y comenzar las obras en junio o julio de 2026, ganando prácticamente un año. La iniciativa contempla la iluminación completa desde el barrio industrial hasta el acceso del aeropuerto, además de la pavimentación de caleteras, mejoras en drenajes, señalética y cruces, entregando un estándar de ruta moderno y seguro", señaló.

El alcalde Claudio Radonich valoró el acuerdo y recordó que el proyecto nació de una propuesta del concejal Germán Flores. "Esto partió con la idea de poner luz en una ruta muy oscura y peligrosa. Hoy hablamos de una obra integral que beneficiará a miles de vecinos y a quienes llegan a la ciudad por el aeropuerto. Agradezco el trabajo del seremi, la ministra y el diputado Bianchi, que permitió adelantar recursos y licitar este año. Aquí no hay colores políticos, hay un objetivo común: mejorar la seguridad y calidad de vida de nuestros vecinos del norte", afirmó.

El diputado Carlos Bianchi destacó la coordinación entre las autoridades. "Se nota cuando se trabaja en equipo. Logramos incluir en la ley de presupuestos una glosa especial que adelanta los recursos de 2026, lo que permitirá que la licitación sea en diciembre y que las obras comiencen el próximo año. Esto era un compromiso con las vecinas y vecinos, y hoy podemos decir que se cumplió", señaló.

Por su parte, el concejal Germán Flores expresó su satisfacción tras años de gestiones. "Estamos viendo literalmente la luz al final del camino. Esta es una de las obras más relevantes para la comuna y la región, que mejorará la seguridad y el acceso para quienes viven y trabajan en el norte de la ciudad", indicó.

El presidente de la Junta de Vecinos de Loteo Varillas, Omar Garay, también valoró el avance. "Es un anhelo de años. Desde 2019 veníamos pidiendo esta iluminación, y tras el accidente fatal en la carretera se entendió la urgencia. Esto mejora la seguridad, la calidad de vida y también impulsa el turismo", afirmó.

Con este compromiso, Punta Arenas contará con una ruta iluminada, pavimentada y con mejor infraestructura vial desde el barrio industrial hasta el aeropuerto, marcando un avance clave en conectividad y seguridad para el desarrollo del sector norte de la ciudad.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


MINVU INFORMA APERTURA DE POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2025

Noticias
Destacadas
RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

DOTACIÓN 2025-2026 INICIARÁ MISIÓN EN LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

