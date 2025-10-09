CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL ANUNCIA RETIRO DE INVITACIONES PARA NUEVAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR

​La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del retiro de invitaciones para dos destacadas actividades gratuitas que forman parte de la Cartelera Cultural Municipal, en el marco del Mes del Adulto Mayor. Se trata del concierto "Música de Antaño: tributo a Buena Vista Social Club, El legado", programado para el domingo 12 de octubre a las 19:00 horas, y de la obra de teatro "Aquí me bajo yo", que se presentará los días lunes 13 y martes 14 de octubre, también a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.



El alcalde Claudio Radonich destacó la variedad de actividades culturales impulsadas por el municipio durante este mes. "Estamos con muchas actividades culturales, y sabemos que nuestros vecinos las esperan con entusiasmo. El concierto de este domingo será un gran tributo a Buena Vista Social Club, con la banda Santos Solar, compuesta por músicos cubanos y chilenos con más de 15 años de trayectoria. Las invitaciones se podrán retirar este jueves 9 y viernes 10 de octubre, tanto en el Unimarc Sur como en el Teatro Municipal, desde las 15:00 horas. Invitamos a la comunidad a aprovechar estas instancias gratuitas que organiza la Municipalidad junto a la Fundación Cultural", señaló.

El jefe comunal también destacó la presentación de la obra "Aquí me bajo yo", protagonizada por Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas. "Es una comedia con mucha emoción, que aborda temas propios de las personas mayores, los vínculos familiares y las conversaciones pendientes que muchas veces no se dan. Parte de las butacas estarán reservadas para nuestros adultos mayores, a través de la unidad respectiva del municipio. Lo único que pedimos es que, si alguien no puede asistir, entregue su invitación a otra persona para que nadie se quede sin disfrutar de estas actividades", explicó Radonich.

Por su parte, Maribel Valle, del área de Cultura del Municipio, destacó que ambas actividades forman parte del trabajo permanente por acercar la cultura a todos los públicos. "El concierto "Música de Antaño " rescata los clásicos de la música tradicional cubana de las décadas del 40 al 60, interpretados por la banda Santos Solar, dirigida por el trompetista cubano Reinaldo "Melón" Capote. Es un espectáculo que pone en valor melodías que hoy son verdaderos himnos universales", explicó la funcionaria.

Sobre la obra "Aquí me bajo yo", Valle señaló que "combina humor, reflexión y emoción, invitando a pensar sobre las relaciones familiares y la vejez, con actuaciones de primer nivel y dirección de Elena Muñoz".

Las invitaciones se podrán retirar el jueves 9 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr; y el viernes 10, de 15:00 a 19:00 horas en el mismo recinto. Se entregarán dos invitaciones por persona, y se solicita asistir puntualmente para evitar interrupciones durante las funciones.