Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL ANUNCIA RETIRO DE INVITACIONES PARA NUEVAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR

​Tributo a Buena Vista Social Club y la obra teatral "Aquí me bajo yo" se presentarán gratuitamente en el Teatro Municipal José Bohr.

CARTELERA CULTURAL EN EL MES DEL ADULTO MAYOR (2)

​La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del retiro de invitaciones para dos destacadas actividades gratuitas que forman parte de la Cartelera Cultural Municipal, en el marco del Mes del Adulto Mayor. Se trata del concierto "Música de Antaño: tributo a Buena Vista Social Club, El legado", programado para el domingo 12 de octubre a las 19:00 horas, y de la obra de teatro "Aquí me bajo yo", que se presentará los días lunes 13 y martes 14 de octubre, también a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.

El alcalde Claudio Radonich destacó la variedad de actividades culturales impulsadas por el municipio durante este mes. "Estamos con muchas actividades culturales, y sabemos que nuestros vecinos las esperan con entusiasmo. El concierto de este domingo será un gran tributo a Buena Vista Social Club, con la banda Santos Solar, compuesta por músicos cubanos y chilenos con más de 15 años de trayectoria. Las invitaciones se podrán retirar este jueves 9 y viernes 10 de octubre, tanto en el Unimarc Sur como en el Teatro Municipal, desde las 15:00 horas. Invitamos a la comunidad a aprovechar estas instancias gratuitas que organiza la Municipalidad junto a la Fundación Cultural", señaló.

El jefe comunal también destacó la presentación de la obra "Aquí me bajo yo", protagonizada por Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas. "Es una comedia con mucha emoción, que aborda temas propios de las personas mayores, los vínculos familiares y las conversaciones pendientes que muchas veces no se dan. Parte de las butacas estarán reservadas para nuestros adultos mayores, a través de la unidad respectiva del municipio. Lo único que pedimos es que, si alguien no puede asistir, entregue su invitación a otra persona para que nadie se quede sin disfrutar de estas actividades", explicó Radonich.

Por su parte, Maribel Valle, del área de Cultura del Municipio, destacó que ambas actividades forman parte del trabajo permanente por acercar la cultura a todos los públicos. "El concierto "Música de Antaño" rescata los clásicos de la música tradicional cubana de las décadas del 40 al 60, interpretados por la banda Santos Solar, dirigida por el trompetista cubano Reinaldo "Melón" Capote. Es un espectáculo que pone en valor melodías que hoy son verdaderos himnos universales", explicó la funcionaria.

Sobre la obra "Aquí me bajo yo", Valle señaló que "combina humor, reflexión y emoción, invitando a pensar sobre las relaciones familiares y la vejez, con actuaciones de primer nivel y dirección de Elena Muñoz".

Las invitaciones se podrán retirar el jueves 9 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr; y el viernes 10, de 15:00 a 19:00 horas en el mismo recinto. Se entregarán dos invitaciones por persona, y se solicita asistir puntualmente para evitar interrupciones durante las funciones.

Estas actividades forman parte de la Cartelera Cultural Municipal de octubre, que continuará el miércoles 16 con un concierto de piano de Marco Antonio Cuevas, y el domingo 19 con la celebración del Día del Patrimonio Regional, donde el Teatro Municipal abrirá sus puertas a toda la comunidad.

CARTELERA CULTURAL EN EL MES DEL ADULTO MAYOR (2)

CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL ANUNCIA RETIRO DE INVITACIONES PARA NUEVAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

plansalmon
nuestrospodcast
FISCALIZACION EVASION MICROS 1

COMENZÓ MARCHA BLANCA DE FISCALIZACIÓN DE PAGO DEL PASAJE EN LAS MICROS EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FISCALIZACION EVASION MICROS 1

COMENZÓ MARCHA BLANCA DE FISCALIZACIÓN DE PAGO DEL PASAJE EN LAS MICROS EN PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO NINA LA QUE BRILLA

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
obra42000kmesp

OBRA ESPAÑOLA QUE REFLEXIONA SOBRE LA MIGRACIÓN SE PRESENTÓ EXITOSAMENTE EN PUNTA ARENAS Y PORVENIR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250