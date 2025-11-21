Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES SE PRONUNCIA SOBRE LA DESVINCULACIÓN DEL GERENTE CORPORATIVO DE REFINERÍA

Comunicado de prensa.

enapsindicato

​El Sindicato de ENAP Magallanes en base a la transparencia de los hechos sobre la desvinculación del Gerente Corporativo de Refinería, Patricio Farfán, declara lo siguiente:

 
Como Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ENAP Magallanes queremos ser categóricos: lo ocurrido en el caso Farfán no es un hecho aislado ni se resuelve con la salida de un solo ejecutivo. Aquí fallaron procesos completos y existe responsabilidad directa de quienes dirigen y ejecutan los sistemas internos de selección y contratación.

 
La transparencia no puede ser un eslogan; debe ser una práctica real y permanente. Hoy denunciamos que estos mecanismos permitieron irregularidades que vulneran la confianza de las y los trabajadores y dañan la probidad de nuestra empresa estatal.

 
Exigimos una revisión profunda, independiente y con participación sindical, que investigue a fondo las responsabilidades y proponga medidas correctivas concretas. Nuestro compromiso es y seguirá siendo defender la integridad de ENAP como empresa estatal y garantizar que nunca más se repitan estas malas prácticas.

 
El Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, reafirma su compromiso con la transparencia de los hechos ya que es una piedra angular para garantizar una cultura organizacional basada en la ética, la confianza y la equidad. “Es por ello que desde el sindicato más grande de la Región de Magallanes reafirmamos nuestro compromiso y lucha en la defensa de los derechos laborales y en la promoción de un ambiente de trabajo que sea seguro y respetuoso para todos. Esto, dentro de un marco que respete los valores fundamentales que deben guiar a ENAP y sus operaciones.


ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL