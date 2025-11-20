DIRECTOR DE CONAF MAGALLANES POR TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE: "TODOS LOS AÑOS TENEMOS FALLECIDOS EN EL PARQUE NACIONAL"

​Mauricio Ruiz, director regional de Conaf Magallanes, confirmó que entre la noche del domingo 16 de noviembre y el lunes 17, tiempo en que se extraviaron y fallecieron cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, no había guardaparques en ese sector, debido a las elecciones.

"El día 16 en la noche, para el 17, efectivamente, no contábamos con personal ese día allá", dijo a Canal 24 Horas. Ese día ellos, los funcionarios que estaban en un campamento, que son dos, bajaron a hacia las porterías de Laguna Marga, es decir, se encontraban adentro del Parque para emitir el derecho a votar el día 16", explicó el director.

Según reveló la autoridad, ese día había 51 funcionarios trabajando en diversos sectores. No obstante, no se contempló un reemplazo para aquellos dos guardaparques que abandonaron el lugar de la tragedia.

"Ese día efectivamente bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo, al día siguiente, hay que caminar muchísimo, ellos caminan para llegar al lugar", aseguró, indicando que esa distancia es de 15 kilómetros aproximadamente.

Respecto a la ausencia de reemplazos, el director afirma que hay falta de funcionarios, y que se apoyan de una empresa concesionada para ciertas labores.

Asimismo, el director regional confirmó que conocían el pronóstico meteorológico para esas jornadas. A diferencia de su homólogo argentino, el Parque no cerró sus puertas. "Argentina tiene un sistema federado y toman decisiones más autónomas, nosotros somos bien centralizados para tomar este tipo de decisiones", justificó.

Aun así, subrayó en lo cambiantes que son las condiciones climáticas. "Independiente de que hayan estado guardaparques o los concesionarios dando las instrucciones, puede que la tragedia haya sucedido igual, porque esto cambia demasiado rápido", afirmó.

Muertes en el Parque Torres del Paine

"Todos los años tenemos fallecidos en el Parque Nacional", afirmó Marco Ruiz. Las causas son múltiples, aclara, entre accidentes automovilísticos, escaladores y por razones climatológicas. "Tenemos un listado enorme de personas. En promedio, pueden ser de dos a tres personas", sopesó.

A pesar de que el fallecimiento de turistas, el director cataloga esta tragedia como la más complicada en términos humanos.

"Me tiene muy complicado, muy estremecido. Estos días han sido muy difíciles. He tenido que recibir llamados de padres, de gente chilena, la mayoría en el extranjero, pero he tenido que recibir muchos llamados de personas muy complicadas. Estoy tratando de ayudar a todos los que puedan mi voluntad y mi disponibilidad", reveló.

Para las próximas elecciones, el 14 de diciembre, la autoridad asegura: "Vamos a tener todos los resguardos".

Fuente: 24horas.cl

​



​

