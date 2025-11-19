IX ENCUENTRO DE TEATRO ESTUDIANTIL "ARISTÓTELES ESPAÑA PÉREZ" REUNIRÁ A MÁS DE 160 ESCOLARES

​Durante dos jornadas, el gimnasio del Liceo Polivalente Sara Braun será el escenario de la representación escénica y la creatividad juvenil de Magallanes. Este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, se llevará a cabo el IX Encuentro de Teatro Estudiantil "Aristóteles España Pérez", una iniciativa emblemática que este año congrega a más de 160 estudiantes de enseñanza básica y media.



Más que una simple exhibición de obras, este encuentro —impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio— se erige como una plataforma fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en el sistema educativo. Tras más de dos décadas de trayectoria en la región, el proyecto busca visibilizar no sólo el resultado final sobre el escenario, sino también los profundos procesos de formación y aprendizaje que viven las niñas, niños y jóvenes, a través del teatro.



La disciplina teatral se presenta aquí como una poderosa herramienta pedagógica, capaz de fomentar el trabajo en equipo, la expresión emocional y la confianza en los jóvenes talentos. Este año, la diversidad geográfica marcará la pauta, con la participación de 14 elencos provenientes de las comunas de Natales (4 compañías), Porvenir (2), San Gregorio (1) y Punta Arenas (siete).



El Seremi de las Culturas, Luis Navarro Almonacid, destacó la importancia de que el público acompañe a los estudiantes en este hito cultural, que extiende el impacto de las aulas a la sociedad.



"Invitamos a toda la comunidad a ser parte de este gran evento de las artes escénicas. Es el momento de aplaudir el esfuerzo y trabajo de nuestros estudiantes. El teatro no es sólo actuación; es una escuela de vida que les enseña a comunicarse y a crear en colectivo. Este encuentro es la vitrina perfecta para que la ciudadanía reconozca el inmenso talento joven que crece en los establecimientos educacionales de Magallanes y la Antártica Chilena", señaló la autoridad.



PROGRAMACIÓN Y ACCESO

El evento es de acceso liberado y abierto a todo público. La programación contempla una variada oferta de estilos, desde adaptaciones de clásicos hasta creaciones colectivas.



La jornada inaugural (miércoles 19) incluirá funciones, desde las 14.30 horas, con montajes como "La otra Historia de Caperucita Roja" (representado por el Colegio Puerto Natales) y "La Venganza del Fantasma Escolar" (Escuela Punta Delgada), cerrando con "Blog # 36" del Colegio Miguel de Cervantes.



El jueves 20, la actividad se retoma, a partir de las 09.30 horas, se podrán apreciar, entre otras obras, "El Señor Pedro" (escuela Sarmiento de Gamboa) y el clásico "La Pérgola de las Flores" (Colegio Alemán). Por la tarde, desde las 14.30 horas, figura el trabajo de los elencos del liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, la escuela Sarmiento de Gamboa e INSUCO de Punta Arenas.



Además de las funciones, el encuentro contempla talleres formativos para los estudiantes en el Club de Tenis, reforzando el componente de intercambio de experiencias entre los pares.







