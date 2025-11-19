Punta Arenas,
19 de noviembre de 2025

IX ENCUENTRO DE TEATRO ESTUDIANTIL "ARISTÓTELES ESPAÑA PÉREZ" REUNIRÁ A MÁS DE 160 ESCOLARES

​ Evento de acceso gratuito, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca visibilizar los procesos en artes escénicas. Las funciones se realizarán este 19 y 20 de noviembre en el Liceo Polivalente Sara Braun.

ENCUENTRO DE TEATRO

​Durante dos jornadas, el gimnasio del Liceo Polivalente Sara Braun será el escenario de la representación escénica y la creatividad juvenil de Magallanes. Este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, se llevará a cabo el IX Encuentro de Teatro Estudiantil "Aristóteles España Pérez", una iniciativa emblemática que este año congrega a más de 160 estudiantes de enseñanza básica y media.

Más que una simple exhibición de obras, este encuentro —impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio— se erige como una plataforma fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en el sistema educativo. Tras más de dos décadas de trayectoria en la región, el proyecto busca visibilizar no sólo el resultado final sobre el escenario, sino también los profundos procesos de formación y aprendizaje que viven las niñas, niños y jóvenes, a través del teatro.

La disciplina teatral se presenta aquí como una poderosa herramienta pedagógica, capaz de fomentar el trabajo en equipo, la expresión emocional y la confianza en los jóvenes talentos. Este año, la diversidad geográfica marcará la pauta, con la participación de 14 elencos provenientes de las comunas de Natales (4 compañías), Porvenir (2), San Gregorio (1) y Punta Arenas (siete).

El Seremi de las Culturas, Luis Navarro Almonacid, destacó la importancia de que el público acompañe a los estudiantes en este hito cultural, que extiende el impacto de las aulas a la sociedad.

"Invitamos a toda la comunidad a ser parte de este gran evento de las artes escénicas. Es el momento de aplaudir el esfuerzo y trabajo de nuestros estudiantes. El teatro no es sólo actuación; es una escuela de vida que les enseña a comunicarse y a crear en colectivo. Este encuentro es la vitrina perfecta para que la ciudadanía reconozca el inmenso talento joven que crece en los establecimientos educacionales de Magallanes y la Antártica Chilena", señaló la autoridad.

PROGRAMACIÓN Y ACCESO
El evento es de acceso liberado y abierto a todo público. La programación contempla una variada oferta de estilos, desde adaptaciones de clásicos hasta creaciones colectivas.

La jornada inaugural (miércoles 19) incluirá funciones, desde las 14.30 horas, con montajes como "La otra Historia de Caperucita Roja" (representado por el Colegio Puerto Natales) y "La Venganza del Fantasma Escolar" (Escuela Punta Delgada), cerrando con "Blog # 36" del Colegio Miguel de Cervantes.

El jueves 20, la actividad se retoma, a partir de las 09.30 horas, se podrán apreciar, entre otras obras, "El Señor Pedro" (escuela Sarmiento de Gamboa) y el clásico "La Pérgola de las Flores" (Colegio Alemán). Por la tarde, desde las 14.30 horas, figura el trabajo de los elencos del liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, la escuela Sarmiento de Gamboa e INSUCO de Punta Arenas.

Además de las funciones, el encuentro contempla talleres formativos para los estudiantes en el Club de Tenis, reforzando el componente de intercambio de experiencias entre los pares.



ESTUDIANTES DAN VIDA A UNA NUEVA JORNADA DE GAMIFICACIÓN EN PORVENIR: CREATIVIDAD, MATEMÁTICAS Y APRENDIZAJE LÚDICO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL