Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

OBRA TARAPAQUEÑA “COSMOANDINA” EN PUNTA ARENAS

​Desde una mirada femenina, este año el montaje tejido y musicalizado ha recorrido las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Los Lagos y Tarapacá.

Cosmoandina1-700x367

Obra tarapaqueña “Cosmoandina” en Punta Arenas

  • Espacio Cultural Zur Vértice, Chiloé 152, Punta Arenas.
  • Sábado 27 de diciembre – 19:00 horas.
  • Más información en @cosmoandina.narración en Instagram.

En el último mes del año, la obra “Cosmoandina” de La Pacha Teatro, presentará dos funciones en la ciudad de Punta Arenas. La compañía iquiqueña se encuentra en una gira nacional, por lo que llegará con presentaciones gratuitas el sábado 27 de diciembre, a las 19 horas, en el Espacio Cultural Zur Vértice (Chiloé 152) y el martes 30, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro (Avenida 21 de Mayo 2421), en el mismo horario.

La obra invita a un viaje para conocer la historia de Sisa Trinidad Mollo Mamani, aquella que es la de muchos hombres y mujeres de los andes del norte de Chile y que busca revitalizar y visibilizar al pueblo aymara, su cultura y tradiciones.

Desde una mirada femenina, este año el montaje tejido y musicalizado ha recorrido las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Los Lagos y Tarapacá, en una itinerancia financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en esta ocasión, las llevará hasta Magallanes y la Antártica Chilena.

La directora y protagonista de “Cosmoandina”, Marisol Salgado, comentó que “a mí me honra de sobremanera que, siendo de Tarapacá, con un trabajo que lleva una investigación sobre el mundo originario de Tarapacá, podamos llegar a Punta Arenas por todo lo que eso significa, por el vínculo que podamos tener con alguna comunidad también originaria de Magallanes, de Tierra del Fuego y porque el teatro regional pueda cruzar Chile, gracias al Fondo de Artes Escénicas. Por sobre todas las cosas, llegar a otro lado del país mostrándonos cómo somos, porque nuestra cultura del norte proviene del mundo andino”.

Sobre esta experiencia escénica, la actriz explicó que “los públicos que van a asistir a ver ‘Cosmoandina’ se van a encontrar con la historia de cómo viven y piensan los pueblos originarios del norte de Chile, específicamente el pueblo aymara, teniendo una amplitud tan notoria en la primera, segunda y tercera región. El mundo aymara es parte de la cultura tarapaqueña, está muy arraigada, nuestras comidas, nuestras músicas, nuestras costumbres son muy aymaras también, entonces en esta obra vamos a ver cómo vive y piensa el mundo andino desde la simpleza de la naturaleza; la relación con las abuelas y abuelos; la relación con el cosmos; con el agro calendario, contado desde los ojos de una niña y después una mujer aymara”.

A su vez, Daniela Ramírez, encargada de la producción en terreno en Punta Arenas, expresó que “me parece una excelente oportunidad para conocer la cosmovisión de los pueblos originarios y entender que no por estar a ambos extremos de un país vamos a tener muchas diferencias, muy por el contrario, tenemos más cosas en común de lo que creemos”.

También destacó “la gestión de la compañía y que nos visitarán desde Iquique. La gestión que haya permitido poder financiar este proyecto y fortalecer la cultura del territorio de la Zona Norte y compartirla con la nuestra. Por lo mismo, hicimos una invitación especial a las comunidades de este territorio de Magallanes, para que puedan asistir y se haga un intercambio cultural no solamente desde lo verbal, sino también desde el intercambio de hierbas medicinales, de costumbres, de tradiciones, de tejidos, de telares, de artesanías y todo lo que significa poder conservar nuestro patrimonio”.

Fuente: elmostrador.cl 

FOTO TRI QUEEN MAURICIO TORRES (1)

RECONOCIDO TRIBUTO A FREDDY MERCURY SE PRESENTA ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
nuestrospodcast
royaltyminerochornos

GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Cosmoandina1-700x367

OBRA TARAPAQUEÑA “COSMOANDINA” EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20251225-chiles-puma-boom-when-patagonias-ghost-cat-finally-shows-itself-6-1

EL AUGE DEL PUMA EN CHILE: CUANDO EL GATO FANTASMA DE LA PATAGONIA FINALMENTE SE DEJA VER

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Patrulla de Policiía Marítima en incendio en el borde costero

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS