Obra tarapaqueña “Cosmoandina” en Punta Arenas

Espacio Cultural Zur Vértice, Chiloé 152, Punta Arenas.

Sábado 27 de diciembre – 19:00 horas .

Más información en @cosmoandina.narración en Instagram.

En el último mes del año, la obra “Cosmoandina” de La Pacha Teatro, presentará dos funciones en la ciudad de Punta Arenas. La compañía iquiqueña se encuentra en una gira nacional, por lo que llegará con presentaciones gratuitas el sábado 27 de diciembre, a las 19 horas, en el Espacio Cultural Zur Vértice (Chiloé 152) y el martes 30, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro (Avenida 21 de Mayo 2421), en el mismo horario.

La obra invita a un viaje para conocer la historia de Sisa Trinidad Mollo Mamani, aquella que es la de muchos hombres y mujeres de los andes del norte de Chile y que busca revitalizar y visibilizar al pueblo aymara, su cultura y tradiciones.

Desde una mirada femenina, este año el montaje tejido y musicalizado ha recorrido las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Los Lagos y Tarapacá, en una itinerancia financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en esta ocasión, las llevará hasta Magallanes y la Antártica Chilena.

La directora y protagonista de “Cosmoandina”, Marisol Salgado, comentó que “a mí me honra de sobremanera que, siendo de Tarapacá, con un trabajo que lleva una investigación sobre el mundo originario de Tarapacá, podamos llegar a Punta Arenas por todo lo que eso significa, por el vínculo que podamos tener con alguna comunidad también originaria de Magallanes, de Tierra del Fuego y porque el teatro regional pueda cruzar Chile, gracias al Fondo de Artes Escénicas. Por sobre todas las cosas, llegar a otro lado del país mostrándonos cómo somos, porque nuestra cultura del norte proviene del mundo andino”.

Sobre esta experiencia escénica, la actriz explicó que “los públicos que van a asistir a ver ‘Cosmoandina’ se van a encontrar con la historia de cómo viven y piensan los pueblos originarios del norte de Chile, específicamente el pueblo aymara, teniendo una amplitud tan notoria en la primera, segunda y tercera región. El mundo aymara es parte de la cultura tarapaqueña, está muy arraigada, nuestras comidas, nuestras músicas, nuestras costumbres son muy aymaras también, entonces en esta obra vamos a ver cómo vive y piensa el mundo andino desde la simpleza de la naturaleza; la relación con las abuelas y abuelos; la relación con el cosmos; con el agro calendario, contado desde los ojos de una niña y después una mujer aymara”.

A su vez, Daniela Ramírez, encargada de la producción en terreno en Punta Arenas, expresó que “me parece una excelente oportunidad para conocer la cosmovisión de los pueblos originarios y entender que no por estar a ambos extremos de un país vamos a tener muchas diferencias, muy por el contrario, tenemos más cosas en común de lo que creemos”.

También destacó “la gestión de la compañía y que nos visitarán desde Iquique. La gestión que haya permitido poder financiar este proyecto y fortalecer la cultura del territorio de la Zona Norte y compartirla con la nuestra. Por lo mismo, hicimos una invitación especial a las comunidades de este territorio de Magallanes, para que puedan asistir y se haga un intercambio cultural no solamente desde lo verbal, sino también desde el intercambio de hierbas medicinales, de costumbres, de tradiciones, de tejidos, de telares, de artesanías y todo lo que significa poder conservar nuestro patrimonio”.

Fuente: elmostrador.cl