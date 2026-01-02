Punta Arenas,
2 de enero de 2026

SUBSECRETARIO DE CIENCIAS DESTACA ADJUDICACIÓN DEL FIU 2025: UMAG ACCEDE A FINANCIAMIENTO POR UNA DÉCADA

Buenos días región.

subseciencias

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subsecretario de Ciencias, Cristian Cuevas Vega,  informó sobre los resultados de la segunda etapa del Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU) 2025, destacando la adjudicación de la Fase II por parte de la Universidad de Magallanes (UMAG).

El FIU es un instrumento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), cuyo objetivo es apoyar a universidades públicas y privadas en la generación, mantención y gestión de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). En esta etapa, once universidades chilenas recibirán más de 77 mil millones de pesos durante un período de 10 años, fortaleciendo su contribución al desarrollo regional y nacional, así como a la mejora de la calidad de vida de las personas desde una perspectiva integral económica y socio-cultural.

Siete universidades se adjudicaron el Fondo I+D+i Universitario Territorial (FIU Territorial), destinado a instituciones con acreditación vigente entre tres y cinco años, con el propósito de potenciar su aporte al desarrollo territorial y a los procesos de descentralización, mediante el financiamiento de capacidades de I+D+i junto a su gestión y gobernanza institucional. Entre las beneficiadas se encuentran la Universidad de Aysén, Universidad de Atacama, Universidad Arturo Prat, Universidad de Los Lagos, Universidad de Magallanes, Universidad de La Serena y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, las que recibirán 5.200 millones de pesos cada una durante una década.

En tanto, el Fondo I+D+i Universitario Frontera (FIU Frontera), orientado a universidades con acreditación institucional entre seis y siete años, fue adjudicado por la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Santiago de Chile. Estas casas de estudio recibirán 10.400 millones de pesos cada una por 10 años, con el objetivo de fortalecer capacidades de I+D+i que permitan responder a misiones complejas y estratégicas para el país, en áreas como biodiversidad, sustentabilidad, salud, cambio climático, energías renovables, tecnología digital y otros desafíos nacionales.

Los resultados de esta segunda etapa del FIU fueron dados a conocer el viernes 26 de diciembre, beneficiando a universidades de 10 de las 16 regiones del país, con una inversión total de 77.984 millones de pesos a ejecutarse durante los próximos 10 años, consolidando el fortalecimiento del sistema universitario y científico nacional.


RRS-SIR-DAVID-ATTENBOROUGH-9-750x536

DESPUÉS DE SU PASO POR LAS ISLAS MALVINAS, EL BUQUE BRITÁNICO RRS SIR DAVID ATTENBOROUGH PARTE DE LA ANTÁRTIDA PARA HACER ESCALA EN PUNTA ARENAS

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

BqtPBmkaPVUp

PUCV REALIZARÁ TERCERA ESCUELA DE VERANO ACCIÓN SENIOR ENFOCADA EN TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y CIUDADES AMIGABLES

CERMAQ COMPLETA ADQUISICIÓN QUE LA CONVIERTE EN UNO DE LOS TRES MAYORES PRODUCTORES DE SALMÓN