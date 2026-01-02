“LA PARTE PERIODÍSTICA NO PUEDE LLEGAR A ESE NIVEL”: SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA BURLAS POR SU DISCAPACIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN REGIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, conversó con la ciudadanía sobre diversas gestiones, contingencias y situaciones personales que han marcado su agenda reciente, abordando temas de conectividad aérea, decisiones del Gobierno, reconocimientos institucionales y una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión.

En materia de conectividad, el parlamentario informó sobre una reciente reunión de trabajo sostenida con representantes de LATAM, la que tuvo como objetivo dar seguimiento a los avances y desafíos en conectividad aérea para la Región de Magallanes. En ese contexto, señaló que se trata de una continuidad del trabajo iniciado hace aproximadamente un mes con la aerolínea, especialmente en lo relativo a pasajes especiales por razones de salud, tercera edad y deporte. Destacó además que Puerto Natales y Punta Arenas cumplen un rol clave para el crecimiento regional, el turismo y la integración de Magallanes con el resto del país, asegurando que seguirá impulsando gestiones concretas que fortalezcan el desarrollo regional y mejoren la calidad de vida de los magallánicos.

El senador también se refirió de manera crítica a una medida impulsada por el Gobierno que, a su juicio, “blinda” a funcionarios públicos, señalando que estas decisiones generan “ataduras” que limitan la necesaria renovación administrativa y contradicen los principios de una transición ordenada y democrática, calificando la situación derechamente como “una vergüenza”.

Durante la conversación, Kusanovic destacó además el reconocimiento entregado por el Senado de la República al Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres, farero más antiguo en servicio activo de la Armada de Chile. La distinción fue realizada en Punta Arenas, resaltando la trayectoria, compromiso y vocación de servicio del funcionario naval, cuyo trabajo ha sido clave para la seguridad marítima en el extremo sur del país.

Finalmente, el parlamentario abordó una situación personal ocurrida el pasado 30 de diciembre en un programa de televisión regional, donde denunció haber sido objeto de burlas por su discapacidad. Al respecto, señaló: “esto ocurrió el día 30 de diciembre en el programa juntos otra mañana y lamentablemente me lo hicieron llegar veo que empiezan a hablar de mi que y dicen que yo no estoy en buen pie y se largan a reír , la verdad que es un tema bastante desagradable yo creo que la parte periodistica no puede llegar a ese nivel es hora de que nos pongamos mas serios”.

Agregó que “tengo una operación en mi columna de hace 40 años y me cuesta mucho movilizarme, me molesto la verdad me sentí muy mal y por eso hice esta declaración bien dura para terminar de una vez con esto y aparte inventando noticias falsas inventando que yo estoy coludido con ITV con la concejala Alicia Stipicic pongámonos serios de una vez por todas y que las cosas se hagan correctamente imagínate que me tratan mal con mi problema que tengo yo que soy senador como trataran a la otra gente”.

El senador confirmó que estos hechos fueron denunciados ante el Consejo Nacional de Televisión, señalando que este tipo de situaciones no solo afectan su dignidad personal, sino que reflejan una preocupación mayor respecto del trato que pueden recibir otras personas en situaciones similares.

