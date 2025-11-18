AGUAS MAGALLANES FORTALECE CULTURA DE SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO ENTRE SUS COLABORADORES

Con gran participación de trabajadores de todas las áreas, Aguas Magallanes desarrolló una completa jornada orientada a la seguridad, prevención de riesgos y autocuidado, reafirmando su compromiso con la mejora continua y el bienestar de sus equipos. La actividad -realizada en la dependencias de la Planta de Producción de Aguas Potable de Punta Arenas- incluyó talleres prácticos, charlas y el uso de simuladores donde los asistentes pudieron fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de prevención, primeros auxilios y reacción ante emergencias, promoviendo el aprendizaje continuo y el trabajo colaborativo como ejes de una cultura preventiva sólida.

La instancia fue valorada como una oportunidad para compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia de asumir la seguridad como una responsabilidad compartida, tanto en el ámbito laboral como personal. Desde la compañía destacaron que este tipo de espacios refuerzan el compromiso de Aguas Magallanes en su labor diaria, donde la seguridad y el cuidado de las personas son prioritarios y esenciales.





"Más allá de las normas o procedimientos, la seguridad se construye con conciencia, con responsabilidad y con la participación activa de cada colaborador. Este encuentro nos recuerda que cuidarnos entre todos es parte fundamental de nuestra forma de trabajar", destacó Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes.





Con actividades dinámicas y un alto nivel de participación, la jornada cerró con un mensaje común: la seguridad es tarea de todos. Un principio que la compañía promueve día a día, impulsando acciones concretas que fortalecen su compromiso con las personas, la comunidad y la sostenibilidad de sus operaciones.

​

