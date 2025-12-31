31 de diciembre de 2025
RETRO PUB SUBMARINO AMARILLO SE ABRIRÁ ESTE DOMINGO A LA COMUNIDAD DEL VINILO
Para fomentar el coleccionismo musical:
En este primer domingo de enero, la fiebre del vinilo se abrirá un espacio en el retro pub Submarino Amarillo (Avenida Colón N° 1195), con motivo de la realización de su tercera exposición de vinilos, la que estará abierta y con entrada liberada a toda la comunidad magallánica.
La cita está programada para el domingo 4 de enero en este céntrico espacio, a contar de las 15:00 horas, y contará con el mejor ambiente y música envasada para disfrutar durante toda la tarde.
En esta muestra temática dirigida a amantes y coleccionistas del vinilo, se espera fomentar el cambalacheo, motivo por el cual podrás traer aquellos discos que no escuches para darle una rotación y mejor vida a tu música. Esperamos contar con tu presencia para dar mayor realce a esta convivencia musical para fomentar el coleccionismo y el amor por los formatos físicos.
Habrá miles de discos para que puedas apreciar, intercambiar, adquirir y ampliar tus horizontes musicales.
¡No faltes!
