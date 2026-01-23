Punta Arenas,
23 de enero de 2026

“OLVIDARTE NUNCA”: LOS GOLPES SE PRESENTAN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

​El conjunto nortino se encontrará con el público de la zona en el escenario del Lucky 7 del casino.

foto los golpes

​Corría el año 1971 y los hermanos tocopillanos Fernando y Mario Bustamante, junto a sus compañeros Ricardo Aracena y Rubén Alegre, fundaron el grupo “Los Golpes”, en Santiago. Definido como un grupo que oscilaba entre el estilo rockero y romántico, sonaron en gran parte de las estaciones de radiofonía nacional, en los años 70 's. Tras décadas de viajes y decenas de álbumes, los precursores de la banda dieron paso a sus herederos. Son los hijos del dúo Bustamante que lideran la segunda generación. Nicolás y Jairo, junto a Francisco Díaz, Ángel Valiente y Fernando Bustamante Jr, conforman la agrupación.


Historia.


Nicolás Bustamante es el director y primera guitarra de “Los Golpes”, que mantiene la esencia romántica del dueto original. “Empecé en el 2001, pero venía trabajando con mi familia cargando equipos y generando sonido. Con el correr del tiempo me fui integrando, hasta heredar este “legado familiar” cuando partieron mi padre y mi tío. Las cosas se facilitaron cuando mi hermano Fernando heredó el talento familiar como guitarrista. Cada integrante de esta segunda generación tiene una vibra especial, lo que nos llevó a continuar esta tradición, junto a Francisco y Ángel, dos tremendos compañeros”, expresó.


Norte.


La vinculación de los Bustamante con el norte es muy significativa. Los primos nacieron en Tocopilla, comuna costera de la Región de Antofagasta. Hace algunos meses tocaron en el casino de Iquique y no esconden su satisfacción por regresar a un Dreams “Somos nortinos, nacimos y fuimos criados un poco más al sur, en Tocopilla. Los casinos Dreams siempre nos han recibido con alegría y regocijo. Ser del norte es algo especial, crecer entre mar y arena, pasar tardes mirando la playa y la pampa. Estamos muy felices de estar ahí reviviendo los mejores momentos de la primera y segunda generación de nuestro grupo”, reveló el líder.



Repertorio


El repertorio que presentarán en su regreso al sur, incluye la mayoría de los grandes éxitos de la banda, incluido su inmortal producción del año 1971 “Olvidarte Nunca”. “Se encontrarán con un cancionero acorde al evento, centrado en nuestra producción musical, haciéndole un reconocimiento en escenario a la carrera de nuestros antepasados. Una velada emotiva, cargada de romanticismo y rock, donde nuestros principales hits están incluidos. Lo verán este fin de semana”, cerró.



El evento de “Los Golpes” será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams Punta Arenas. El acceso es liberado, portando el ticket de ingreso al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

