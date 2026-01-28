TRES DÍAS DE FESTIVIDAD Y TRADICIÓN SE VIVIRÁN EN TORRES DEL PAINE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

​Un alto número de visitantes espera la capital comunal de Torres del Paine, durante los días 30, 31 de enero y 1 de febrero en la Fiesta a la Chilena en Villa Cerro Castillo. Desde las tradicionales jineteadas pasando por la presentación de artistas nacionales e internacionales y la gran cantidad de emprendedores locales, con puestos de comidas y artesanías, conforman uno de los panoramas mas esperados del verano en la Provincia de Última Esperanza.



La entrada será liberada para todos los días, sin embargo, desde la organización comentan que se realizarán colectas en las diversas actividades del evento con aportes voluntarios para ir en ayuda de la Comuna de Trehuaco de la Región de Ñuble, que fue lamentablemente afectada por los incendios forestales, cuyo alcalde Jorge Morales ya fue contactado por la alcaldesa Anahí Cárdenas.



Se espera que el público de distintos puntos de la región de Magallanes, de otras regiones del país y de la provincia de Santa Cruz, Argentina, llegue aproximadamente a las 20:00 del viernes a la inauguración de la versión 2026 de la Fiesta a la Chilena, para disfrutar de las espectaculares jineteadas nocturnas que contará con el destacado relator el Festival Jesús María “Nacho” Besterio y presenciar el show en vivo en el escenario “El Bagual” a un costado del Campo de domas “La Tembladera” con la presentación folclórica del grupo local Coirón y la cumbia del conjunto puntarenense Fortaleza para el cierre de la primera jornada.



El día sábado iniciará con la aparta de ganado en la mañana, posteriormente se realizarán actividades para niños tanto en la media luna de Cerro Castillo como en la cancha de jineteadas, para después dar paso a la categoría crina limpia y cerrar con la presentación de grandes artistas, como el conjunto nacional A Los Cuatro Vientos, representantes de Chile en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, los grupos natalinos Sangre Cuartetera, Inestables y la artista internacional Sharon y Los Camperos del Chamamé para el broche de oro de la jornada.



El domingo iniciará con la esperada carrera de tambores, donde cada año se suman mas jinetes a la prueba de destreza con el caballo, se continuará con un show artístico para luego dar paso las siempre espectaculares jineteadas en la categoría Bastos con Encimera.



Cabe mencionar que además del aporte voluntario para los damnificados por los incendios, también se realiza la venta de asados en la plaza de la localidad a cargo de la agrupación Caminantes Natalinos, en beneficio de Las Jornadas por la Rehabilitación. El evento se realiza con fondos aprobados por el concejo municipal de Torres del Paine, el aporte del Gobierno Regional e instituciones privadas que cada años apoyan al conjunto de actividades culturales mas grande de la Provincia de Última Esperanza.









