Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

TRES DÍAS DE FESTIVIDAD Y TRADICIÓN SE VIVIRÁN EN TORRES DEL PAINE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

​La entrada será liberada para todos los días, sin embargo, desde la organización comentan que se realizarán colectas en las diversas actividades del evento con aportes voluntarios para ir en ayuda de la Comuna de Trehuaco de la Región de Ñuble.

fiestachilenidad

​Un alto número de visitantes espera la capital comunal de Torres del Paine, durante los días 30, 31 de enero y 1 de febrero en la Fiesta a la Chilena en Villa Cerro Castillo. Desde las tradicionales jineteadas pasando por la presentación de artistas nacionales e internacionales y la gran cantidad de emprendedores locales, con puestos de comidas y artesanías, conforman uno de los panoramas mas esperados del verano en la Provincia de Última Esperanza.

 
La entrada será liberada para todos los días, sin embargo, desde la organización comentan que se realizarán colectas en las diversas actividades del evento con aportes voluntarios para ir en ayuda de la Comuna de Trehuaco de la Región de Ñuble, que fue lamentablemente afectada por los incendios forestales, cuyo alcalde Jorge Morales ya fue contactado por la alcaldesa Anahí Cárdenas.

 
Se espera que el público de distintos puntos de la región de Magallanes, de otras regiones del país y de la provincia de Santa Cruz, Argentina, llegue aproximadamente a las 20:00 del viernes a la inauguración de la versión 2026 de la Fiesta a la Chilena, para disfrutar de las espectaculares jineteadas nocturnas que contará con el destacado relator el Festival Jesús María “Nacho” Besterio y presenciar el show en vivo en el escenario “El Bagual” a un costado del Campo de domas “La Tembladera” con la presentación folclórica del grupo local Coirón y la cumbia del conjunto puntarenense Fortaleza para el cierre de la primera jornada.

 
El día sábado iniciará con la aparta de ganado en la mañana, posteriormente se realizarán actividades para niños tanto en la media luna de Cerro Castillo como en la cancha de jineteadas, para después dar paso a la categoría crina limpia y cerrar con la presentación de grandes artistas, como el conjunto nacional A Los Cuatro Vientos, representantes de Chile en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, los grupos natalinos Sangre Cuartetera, Inestables y la artista internacional Sharon y Los Camperos del Chamamé para el broche de oro de la jornada.

 
El domingo iniciará con la esperada carrera de tambores, donde cada año se suman mas jinetes a la prueba de destreza con el caballo, se continuará con un show artístico para luego dar paso las siempre espectaculares jineteadas en la categoría Bastos con Encimera.

 
Cabe mencionar que además del aporte voluntario para los damnificados por los incendios, también se realiza la venta de asados en la plaza de la localidad a cargo de la agrupación Caminantes Natalinos, en beneficio de Las Jornadas por la Rehabilitación. El evento se realiza con fondos aprobados por el concejo municipal de Torres del Paine, el aporte del Gobierno Regional e instituciones privadas que cada años apoyan al conjunto de actividades culturales mas grande de la Provincia de Última Esperanza.




hystconafdgac

HYST CONCRETA IMPORTANTES REUNIONES CON CONAF Y DGAC EN AGENDA DE TRABAJO EN SANTIAGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

Leer Más

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

coevahif
nuestrospodcast
autochoquecasapuq

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BD 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INGRESÓ A LA RED DE BIODIVERCIUDADES EN FORO INTERNACIONAL DE CAF

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
KAST

CON SELLO INDEPENDIENTE: KAST AFINA LAS ÚLTIMAS PIEZAS DE SU ELENCO DE DELEGADOS PRESIDENCIALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GL 1

CONDENAN A CONDUCTOR QUE INGRESÓ A LA PLAZA DE ARMAS EN ESTADO DE EBRIEDAD