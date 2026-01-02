DESDE PUNTA ARENAS, KRÉEN ESTRENA SU NUEVO EP “AURORA”

La banda de metal atmosférico Kréen, originaria de Punta Arenas, presenta su nuevo EP «Aurora», una obra que profundiza su identidad sonora desde el extremo sur de la Patagonia.

Cruzando doom y black metal con elementos del folclore del cono sur de Latinoamérica, el proyecto construye un sonido denso y territorial, marcado por la memoria, el paisaje y una relación directa con la historia austral.

Desde sus primeros trabajos, Kréen ha desarrollado una propuesta conceptual donde la Patagonia no funciona como decorado ni inspiración externa, sino como un espacio vivo y conflictivo. Sin recurrir a discursos explícitos ni a folclorismos superficiales, la banda aborda el despojo, la resistencia y la persistencia desde una mirada introspectiva, entendiendo el territorio como una totalidad que atraviesa lo musical y lo simbólico.

“Aurora” se articula como un trayecto claro: origen, quiebre y necesidad de respuesta. El tema homónimo abre el EP como promesa y punto de partida, “La Conquistada”, cover de la canción de Los Jaivas, encarna el inicio del despojo, mientras que «Saltaxar» introduce un mito kawésqar de persistencia y resistencia, encarnado en una figura heroica y épica. La narrativa avanza sin dramatismos innecesarios, dejando que el peso histórico se acumule de forma progresiva.

Kréen estrena su nuevo EP “Aurora”

En lo musical, el trío profundiza una deriva ya presente en su obra y la lleva hacia un terreno exploratorio. El black metal en pulsos bajos y el doom metal adquieren un rol central, entrelazándose con instrumentos acústicos, quena, ronroco y una métrica en 6/8 que se integra de forma orgánica al lenguaje del EP, asumiendo las tensiones del cruce entre géneros.

Esta fricción sonora —que puede incomodar a los puristas del metal extremo— es parte del riesgo y del desafío que la banda asume conscientemente. En “Aurora” (EP), lo político no opera como denuncia directa, sino como una yuxtaposición constante entre paisaje y pérdida, territorio y silencio, canción popular y metal atmosférico, permitiendo que la carga simbólica se construya en el tiempo.

​Kréen está conformada por H., a cargo de voz, bajo, guitarra, quena, ronroco y teclados, D. en guitarra y K. en batería. El EP fue compuesto y arreglado por la banda, grabado por Sebastián Villa y Daniel Mancilla, mezclado y masterizado por Danny Barrera, con dirección de arte a cargo de Sebastián Villa, y su nuevo EP ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.





Fuente: futuro.cl



