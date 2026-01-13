PUERTO NATALES VIBRA CON EL PRIMER FESTIVAL PATAGONIA BLUES: UN HITO MUSICAL EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE

Organizado por Find the Noise y Puntales, el festival se realizará los días viernes 23 y sábado 24 de enero a partir de las 16:00 horas en el espacio Bonitos Delivery, ubicado en Tomas Rogers #26. El evento reunirá a destacadas bandas locales y regionales, ofreciendo dos jornadas cargadas de música en vivo, exposiciones, artesanía y experiencias que conectan el blues con el paisaje patagónico.

🎶 Cartelera por día:

Viernes 23 de enero

As de Oros (Punta Arenas)

Puntales (Punta Arenas - Puerto Natales)

Doble Origen (Puerto Natales)

Sábado 24 de enero

La Mórbida (Puerto Natales)

VagaVlop y Amigos (Puerto Natales)

Voz en Libertad (Puerto Natales)

Puerto Natales: música y naturaleza en un mismo viaje

Ubicada a orillas del fiordo Última Esperanza, Puerto Natales es la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Rodeada de montañas, glaciares y fiordos, la ciudad ofrece una experiencia única que combina cultura y turismo. A solo 80 km se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, reconocido mundialmente por sus paisajes de montañas, lagos y fauna salvaje.

Entre sus atractivos cercanos destacan la Cueva del Milodón, el Glaciar Balmaceda y Serrano accesibles por navegación, y caminatas urbanas que permiten descubrir la arquitectura colorida, la gastronomía local y la calidez de su comunidad.

El Festival Patagonia Blues invita a los asistentes a disfrutar no solo de la música, sino también de la riqueza natural y cultural de la región, convirtiendo cada visita en una experiencia integral de arte, historia y aventura.

Las entradas están disponibles a través de PORTALTICKETS.CL.

Para más información y actualizaciones, sigue el festival en Instagram: @festivalpatagoniablues

