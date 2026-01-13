13 de enero de 2026
PUERTO NATALES VIBRA CON EL PRIMER FESTIVAL PATAGONIA BLUES: UN HITO MUSICAL EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE
La ciudad austral de Puerto Natales será escenario de un acontecimiento sin precedentes: el primer Festival Patagonia Blues, una celebración musical que marca el inicio de una nueva tradición cultural en el corazón de la región de Magallanes.
Organizado por Find the Noise y Puntales, el festival se realizará los días viernes 23 y sábado 24 de enero a partir de las 16:00 horas en el espacio Bonitos Delivery, ubicado en Tomas Rogers #26. El evento reunirá a destacadas bandas locales y regionales, ofreciendo dos jornadas cargadas de música en vivo, exposiciones, artesanía y experiencias que conectan el blues con el paisaje patagónico.
🎶 Cartelera por día:
Viernes 23 de enero
As de Oros (Punta Arenas)
Puntales (Punta Arenas - Puerto Natales)
Doble Origen (Puerto Natales)
Sábado 24 de enero
La Mórbida (Puerto Natales)
VagaVlop y Amigos (Puerto Natales)
Voz en Libertad (Puerto Natales)
Puerto Natales: música y naturaleza en un mismo viaje
Ubicada a orillas del fiordo Última Esperanza, Puerto Natales es la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Rodeada de montañas, glaciares y fiordos, la ciudad ofrece una experiencia única que combina cultura y turismo. A solo 80 km se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, reconocido mundialmente por sus paisajes de montañas, lagos y fauna salvaje.
Entre sus atractivos cercanos destacan la Cueva del Milodón, el Glaciar Balmaceda y Serrano accesibles por navegación, y caminatas urbanas que permiten descubrir la arquitectura colorida, la gastronomía local y la calidez de su comunidad.
El Festival Patagonia Blues invita a los asistentes a disfrutar no solo de la música, sino también de la riqueza natural y cultural de la región, convirtiendo cada visita en una experiencia integral de arte, historia y aventura.
Las entradas están disponibles a través de PORTALTICKETS.CL.
Para más información y actualizaciones, sigue el festival en Instagram: @festivalpatagoniablues
