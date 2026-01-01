1 de enero de 2026
NI EL SUR SE SALVÓ: EMITEN AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS PARA 4 REGIONES DESDE EL 1 DE ENERO
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
Hasta el cierre de esta publicación se mantiene vigente una Alerta Meteorológica de la DMC por Altas Temperaturas Extremas que afectan a la zona central del país.
El informe señala que las condiciones, causadas por una dorsal en altura, se mantendrían hasta la tarde del jueves 1 de enero, pudiendo llegar a marcar hasta 37 °C en el termómetro.
La alerta fue emitida para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.
Junto con esta, está vigente un aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C que afectarán a la región del Bío Bío hasta el sábado 3 de enero; que se suma a otro de probables tormentas eléctricas que se registrarían en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá.
Esta semana, la zona central de Chile está bajo alertas por temperaturas extremas de hasta 37 °C. Las regiones del sur del país eran la excepción hasta este miércoles.
Y es que durante esta jornada, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de altas temperaturas que se registrarán entre el 1 y el 5 de enero de 2026.
El aviso meteorológico afecta a las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, tanto en el litoral, como en la cordillera de la Costa, valles y zonas precordilleranas y cordilleranas.
¿Qué tan altas serán las temperaturas en el sur de Chile?
Según indica el reporte de la DMC, algunos puntos de las cuatro regiones podrían registrar temperaturas entre 24 y 33 °C.
Cabe destacar que el aviso no tiene la misma vigencia para todas las regiones, por igual. Según indica el informe meteorológico, las condiciones se mantendrán en La Araucanía y los Ríos desde el 1 al 5 de enero.
En tanto, para Los Lagos y Aysén solo está considerado desde el sábado 3 al lunes 5.
