Punta Arenas,
1 de enero de 2026

NI EL SUR SE SALVÓ: EMITEN AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS PARA 4 REGIONES DESDE EL 1 DE ENERO

La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. ​

altas-temperaturas-araucania-sur-chile

Hasta el cierre de esta publicación se mantiene vigente una Alerta Meteorológica de la DMC por Altas Temperaturas Extremas que afectan a la zona central del país.

El informe señala que las condiciones, causadas por una dorsal en altura, se mantendrían hasta la tarde del jueves 1 de enero, pudiendo llegar a marcar hasta 37 °C en el termómetro.

La alerta fue emitida para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Junto con esta, está vigente un aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C que afectarán a la región del Bío Bío hasta el sábado 3 de enero; que se suma a otro de probables tormentas eléctricas que se registrarían en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá.

Esta semana, la zona central de Chile está bajo alertas por temperaturas extremas de hasta 37 °C. Las regiones del sur del país eran la excepción hasta este miércoles.

Y es que durante esta jornada, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de altas temperaturas que se registrarán entre el 1 y el 5 de enero de 2026.

El aviso meteorológico afecta a las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, tanto en el litoral, como en la cordillera de la Costa, valles y zonas precordilleranas y cordilleranas.

¿Qué tan altas serán las temperaturas en el sur de Chile?

Según indica el reporte de la DMC, algunos puntos de las cuatro regiones podrían registrar temperaturas entre 24 y 33 °C.

Cabe destacar que el aviso no tiene la misma vigencia para todas las regiones, por igual. Según indica el informe meteorológico, las condiciones se mantendrán en La Araucanía y los Ríos desde el 1 al 5 de enero.

En tanto, para Los Lagos y Aysén solo está considerado desde el sábado 3 al lunes 5.

BiobioChile


R2XP7C4FIJESTP5IIZG7KCTGFA

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

NI EL SUR SE SALVÓ: EMITEN AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS PARA 4 REGIONES DESDE EL 1 DE ENERO

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

