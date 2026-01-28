Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

ALTAS TEMPERATURAS LLEGARÁN A PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y OTRAS ZONAS DE MAGALLANES

El aviso meteorológico pronostica temperaturas elevadas entre el miércoles 28 y jueves 29 de enero en distintas provincias y sectores de la región.

altas temperaturas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena debido a un evento de altas temperaturas que se registrará desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de enero de 2026.

La medida se basa en el Aviso Meteorológico A39/2026 de la Dirección Meteorológica de Chile, que anticipa temperaturas sobre lo normal en amplios sectores regionales. Entre las zonas afectadas se encuentran la Pampa Patagónica Norte y Sur, donde se incluyen comunas como Punta Arenas, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir y Primavera, con máximas que podrían fluctuar entre los 21 y 26 °C.

En la provincia de Última Esperanza, particularmente en Puerto Natales y sectores interiores cercanos, se esperan temperaturas entre 21 y 24 °C, asociadas a la influencia de la Cordillera Austral Sur. En tanto, en áreas insulares del sur, como Puerto Williams y sectores del Canal Beagle, las temperaturas podrían alcanzar entre 20 y 24 °C.

Desde SENAPRED indicaron que la alerta tiene un carácter preventivo y busca reforzar el monitoreo y la coordinación del sistema regional ante posibles impactos en la salud de la población, el abastecimiento de agua y el aumento del riesgo de incendios forestales, considerando que estas temperaturas no son habituales en la región.

La autoridad reiteró el llamado a la comunidad de Magallanes a adoptar medidas de autocuidado, especialmente en horarios de mayor exposición solar, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar situaciones de riesgo a los organismos correspondientes.



tdfincendiosforestales

TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON FOCO EN LA COORDINACIÓN Y TECNOLOGÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Leer Más

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

carabineroscontrolespuq
nuestrospodcast
cogridtpn

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
altas temperaturas

ALTAS TEMPERATURAS LLEGARÁN A PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y OTRAS ZONAS DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
h2vmagallanes

“HAY QUE DESDRAMATIZAR ESTA SITUACIÓN”: DIRECTOR DE H2V MAGALLANES PIDE CALMA FRENTE AL ESCENARIO INTERNACIONAL DEL HIDRÓGENO VERDE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Unidos por Ñuble y Biobio

UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO CONVOCA A TRANSMISIÓN NACIONAL SOLIDARIA

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE