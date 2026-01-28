ALTAS TEMPERATURAS LLEGARÁN A PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y OTRAS ZONAS DE MAGALLANES

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena debido a un evento de altas temperaturas que se registrará desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de enero de 2026.

La medida se basa en el Aviso Meteorológico A39/2026 de la Dirección Meteorológica de Chile, que anticipa temperaturas sobre lo normal en amplios sectores regionales. Entre las zonas afectadas se encuentran la Pampa Patagónica Norte y Sur, donde se incluyen comunas como Punta Arenas, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir y Primavera, con máximas que podrían fluctuar entre los 21 y 26 °C.

En la provincia de Última Esperanza, particularmente en Puerto Natales y sectores interiores cercanos, se esperan temperaturas entre 21 y 24 °C, asociadas a la influencia de la Cordillera Austral Sur. En tanto, en áreas insulares del sur, como Puerto Williams y sectores del Canal Beagle, las temperaturas podrían alcanzar entre 20 y 24 °C.

Desde SENAPRED indicaron que la alerta tiene un carácter preventivo y busca reforzar el monitoreo y la coordinación del sistema regional ante posibles impactos en la salud de la población, el abastecimiento de agua y el aumento del riesgo de incendios forestales, considerando que estas temperaturas no son habituales en la región.

La autoridad reiteró el llamado a la comunidad de Magallanes a adoptar medidas de autocuidado, especialmente en horarios de mayor exposición solar, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar situaciones de riesgo a los organismos correspondientes.





