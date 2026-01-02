Punta Arenas,
2 de enero de 2026

PUCV REALIZARÁ TERCERA ESCUELA DE VERANO ACCIÓN SENIOR ENFOCADA EN TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y CIUDADES AMIGABLES

El programa contempla charlas, talleres prácticos y espacios de vinculación orientados a reducir la brecha digital y fortalecer la participación activa de personas mayores. ​

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desarrollará durante la primera quincena de enero la tercera versión de la Escuela de Verano Acción Senior, iniciativa dirigida a personas mayores de 55 años y orientada a reducir la brecha digital, fortalecer -entre otros aspectos- la empleabilidad senior y promover entornos urbanos más inclusivos.

El programa se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de enero próximos y contempla charlas académicas, talleres prácticos y espacios de vinculación. Según explicó el director del Programa Acción Senior de la casa de estudios, Rubén López, la escuela "marca el inicio del año para el programa y permite generar un contacto directo con la comunidad, creando nuevas redes y oportunidades para las personas mayores".

La primera jornada estará centrada en alfabetización digital e innovación, con exposiciones sobre Inteligencia Artificial aplicada a la calidad de vida y experiencias en tecnología inmersiva, además de talleres sobre elaboración de currículum, estimulación cognitiva mediante aplicaciones móviles y realidad virtual.

En tanto, el próximo 8 de enero la programación abordará la empleabilidad y el emprendimiento senior, con la participación de especialistas en inserción laboral y desarrollo de negocios, junto a talleres sobre legislación laboral para personas que continúan trabajando tras la jubilación y espacios de articulación entre empresas y organizaciones de mayores.

El cierre de la escuela estará dedicado al concepto de ciudades amigables, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que analiza cómo los entornos urbanos y sociales pueden adaptarse al envejecimiento de la población.

"La población senior está creciendo y demandando mayores espacios de participación, formación y actualización. Desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso buscamos aportar a ese proceso con iniciativas concretas y de impacto social", afirmó López.


CONVENIO ENTRE LA PUCV Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO BENEFICIARÁ A MÁS DE MIL VOLUNTARIOS

