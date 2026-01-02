2 de enero de 2026
PUCV REALIZARÁ TERCERA ESCUELA DE VERANO ACCIÓN SENIOR ENFOCADA EN TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y CIUDADES AMIGABLES
El programa contempla charlas, talleres prácticos y espacios de vinculación orientados a reducir la brecha digital y fortalecer la participación activa de personas mayores.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desarrollará durante la primera quincena de enero la tercera versión de la Escuela de Verano Acción Senior, iniciativa dirigida a personas mayores de 55 años y orientada a reducir la brecha digital, fortalecer -entre otros aspectos- la empleabilidad senior y promover entornos urbanos más inclusivos.
El programa se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de enero próximos y contempla charlas académicas, talleres prácticos y espacios de vinculación. Según explicó el director del Programa Acción Senior de la casa de estudios, Rubén López, la escuela "marca el inicio del año para el programa y permite generar un contacto directo con la comunidad, creando nuevas redes y oportunidades para las personas mayores".
La primera jornada estará centrada en alfabetización digital e innovación, con exposiciones sobre Inteligencia Artificial aplicada a la calidad de vida y experiencias en tecnología inmersiva, además de talleres sobre elaboración de currículum, estimulación cognitiva mediante aplicaciones móviles y realidad virtual.
En tanto, el próximo 8 de enero la programación abordará la empleabilidad y el emprendimiento senior, con la participación de especialistas en inserción laboral y desarrollo de negocios, junto a talleres sobre legislación laboral para personas que continúan trabajando tras la jubilación y espacios de articulación entre empresas y organizaciones de mayores.
El cierre de la escuela estará dedicado al concepto de ciudades amigables, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que analiza cómo los entornos urbanos y sociales pueden adaptarse al envejecimiento de la población.
"La población senior está creciendo y demandando mayores espacios de participación, formación y actualización. Desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso buscamos aportar a ese proceso con iniciativas concretas y de impacto social", afirmó López.
