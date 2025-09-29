MBA PUCV DARÁ INICIO A SUS CLASES EN PUNTA ARENAS EL 10 DE OCTUBRE CON MODALIDAD HÍBRIDA: CLASES PRESENCIALES Y ONLINE EN TIEMPO REAL

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Director de Posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Rodrigo Valdés Salazar, conversó sobre el inicio del MBA PUCV en Punta Arenas y los beneficios que traerá para la Región de Magallanes.

El programa comenzará el 10 de octubre de 2025 en modalidad híbrida, con clases presenciales en Punta Arenas y la opción de participar de manera remota en tiempo real. Se trata de un formato intensivo diseñado para ser compatible con la vida laboral de los profesionales.

Valdés recalcó que este MBA representa un aporte concreto a la descentralización de la educación de postgrado, permitiendo que los profesionales de Magallanes puedan acceder a formación de alto nivel sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Asimismo, señaló que los egresados han tenido un impacto positivo en sectores clave como la energía, la salud, el turismo, la minería y los servicios, generando además redes de colaboración y comunidad regional.

Con más de 25 años de trayectoria en Chile, el MBA de la PUCV se ha consolidado como un programa reconocido por su calidad académica y por la formación de líderes, con presencia en Valparaíso, Santiago y Punta Arenas. En este sentido, el Director de Posgrados adelantó que la institución proyecta una mayor presencia en la región, a través de charlas, seminarios y actividades abiertas, enfocándose en tres ejes estratégicos: transformación digital, sostenibilidad y liderazgo consciente.

