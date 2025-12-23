CAMPAÑA “ISL TE CUIDA” ENTREGA RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR A LA INTEMPERIE

​Con el objetivo de prevenir y anticiparse a las emergencias, resguardando la salud y seguridad de las y los trabajadores de la zona, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes, con apoyo de la Seremi del Trabajo, hicieron el lanzamiento de la campaña anual de verano: “ISL Te Cuida”.



La iniciativa entrega recomendaciones preventivas en los centros de trabajo adheridos a la institución, frente a diferentes amenazas como es la radiación solar más alta en esta época, el viento que frecuentemente está presente en esta zona durante la temporada estival y también el riesgo latente de incendios forestales.



Esta campaña, en específico, cobra especial importancia para quienes desarrollan sus labores en sectores productivos que operan al aire libre, como la ganadería, la construcción y algunos servicios.



Al respecto, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, explicó que “nos encontramos junto con el ISL, que es la mutual del Estado, difundiendo material con relación a esta temporada del año. Hay días más soleados y es necesario que las trabajadoras y trabajadores estén con todas las recomendaciones que el ISL entrega, en especial, a quienes están adheridos a la mutualidad. Por lo tanto, es más bien una labor preventiva. Quizá estamos en una región en la que en esta época no hay mucho sol, pero sí hay viento y es necesario protegerse de los rayos UV y, sin duda, también en la prevención de todos los incendios forestales, que han ocurrido en nuestra región y siempre es importante estar al tanto de todas las labores de prevención”.



Cabe destacar que el Código del Trabajo, en su artículo 184, establece la obligación ineludible de la entidad empleadora de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de las y los trabajadores. Esto se complementa con el Decreto Supremo 44, que exige contar con planes de gestión de riesgos y respuesta ante desastres. En situaciones de peligro inminente, la normativa faculta la suspensión de faenas y la evacuación inmediata para priorizar la vida.



Por ello, la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas, recalcó que el cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras es responsabilidad fundamental de las entidades empleadoras, quienes deben otorgar todas las medidas necesarias para su resguardo.



En sus palabras, “nosotros como ISL Magallanes, hoy estamos lanzando a nivel regional la campaña de verano que está enfocada en dar apoyo, principalmente, a nuestros trabajadores adheridos que trabajan diariamente con exposición al aire libre, donde lo que buscamos es poder apoyarles mediante capacitaciones, entrega de material informativo y también a través de insumos respecto a los reales cuidados que ellos deben tener en esta época”.



Sobre aquello, la prevencionista del ISL Magallanes, Claudia Moraga, expresó que “en estos kit que les vamos a entregar a nuestras empresas adheridas y también trabajadores adheridos es protección solar, protección de bálsamos labiales, gorros para la protección de cabeza y cuello, una botella, material de apoyo gráfico para que tengan todas las medidas y en caso de tener alguna duda, puedan escribirnos y contactarse con nosotros”.



Protocolos para protección contra radiación UV



La recomendación de las autoridades, en caso de estar expuesto a temperaturas más elevadas de lo normal es mantener una hidratación frecuente. Asimismo, es obligatorio el uso de protector solar en caso de trabajar al aire libre, también el uso de vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo, gorros tipo legionarios y anteojos con filtro UV.



A su vez, en caso de viento intenso, la entidad siempre recomienda suspender faenas en caso de presentarse viento de extrema intensidad, dar resguardo a los trabajadores en lugares seguros, alejarles de cables, de estructuras sueltas o que puedan caer, postes, entre otros y siempre estar alertas a las indicaciones climáticas. Asimismo, exigir y utilizar de manera permanente los Elementos de Protección Personal (EPP).



Asimismo, el realizar pausas en ciertos períodos de trabajo, en caso de exposición al sol o al viento, es una recomendación frecuente de las autoridades, especialmente, en esta época.



Gestión preventiva de incendios



Para evitar la generación de siniestros en faenas productivas, la autoridad insta a controlar rigurosamente las fuentes de calor. Si se utilizan herramientas que generan chispas, como soldadoras o esmeriles, se debe garantizar la limpieza del perímetro y el uso de mantas ignífugas (no combustible). Además, es vital la gestión de residuos para evitar la acumulación de material inflamable y la revisión periódica de instalaciones eléctricas.



El ISL mantendrá su despliegue en terreno durante la temporada de verano, entregando kits preventivos y capacitando a las y los trabajadores adheridos. Además, pone a disposición cursos gratuitos y asincrónicos en Campus Prevención ISL, disponibles para todas y todos los trabajadores en el país.



Para más información, se recomienda visitar el sitio web del servicio: www.isl.gob.cl/verano-isl-te-cuida y www.isl.gob.cl/alerta-incendios.​





