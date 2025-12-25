DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE REALIZA IMPORTANTE ESTUDIO QUE ANALIZA LAS NECESIDADES QUE TIENEN LAS EMPRESAS RECIÉN FORMALIZADAS EN CHILE

La encuesta es representativa de todas aquellas empresas que pertenecen al Registro Nacional de Mipymes, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) realizó un importante estudio que tuvo por objeto analizar las necesidades que tienen las empresas recién formalizadas en Chile.

El trabajo de campo de este estudio se realizó mediante una encuesta autoaplicada online en los meses de junio a agosto de 2025, y consideró 1.065 MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas). La encuesta es representativa de todas aquellas empresas que pertenecen al Registro Nacional de Mipymes, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

En este estudio se analizaron los conocimientos, necesidades y dificultades que enfrentaron las Mipymes en sus primeros 24 meses de formalización, y también se analizó el comportamiento de las empresas con más de 24 meses de formalización.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explicó que “este estudio nos invita a entender los comportamientos de emprendimientos recién formalizados -24 meses o menos- y comportamientos de emprendimientos formalizados hace más de 24 meses. Lo anterior con la finalidad de identificar brechas y dificultades que surgen en las empresas recién formalizadas y también en aquellas que llevan un tiempo más prolongado de funcionamiento. Estos datos nos permiten entender mejor las necesidades de los emprendedores y nos ayudan a perfeccionar nuestras líneas de atención en educación y acompañamiento tributario”.

Respecto a la importancia que tiene para la Defensoría del Contribuyente el estudio, Ricardo Pizarro agregó que “el desafío de identificar las dificultados que deben enfrentar los nuevos contribuyentes cobra aún más relevancia cuando conectamos el quehacer de la Defensoría, que es promover, proteger y defender los derechos de las y los contribuyentes, con la necesidad de empoderar a los contribuyentes, dotándolos de herramientas para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera correcta. En esa línea, la educación tributaria se transforma en un medio vital para el resguardo de sus derechos, además de fomentar y facilitar en entendimiento del cumplimiento tributario”.

El estudio se encuentra publicado en la página web de la Defensoría del Contribuyente www.dedecon.cl

¿Cuáles fueron los principales resultados del estudio?

v Un 65% de las empresas son lideradas por hombres, mientras que sólo un 35% son encabezadas por mujeres.

v En un 61% de las empresas, la dedicación del dueño o dueña es en su emprendimiento, mientras que un 32% su mayor tiempo lo dedica a trabajar para terceros.

v Las empresas de hasta 24 meses (emergentes) son primerizas en su interacción en el sistema tributario, siendo en un 69% el primer emprendimiento formalizado, en comparación con las empresas de más de 24 meses que un 52% que no fue su primera vez.

v Solo el 32% de las empresas emergentes entiende su régimen tributario, en comparación con el 55% de las consolidadas.

v Un 51% de las empresas emergentes indican que siempre o generalmente, necesitan de ayuda de un tercero para realizar sus trámites tributarios, en comparación al 42% de las consolidadas.

v Sólo un 21% de las empresas emergentes declara tener conocimiento sobre tramites tributarios alto o muy alto en comparación al 49% de las empresas consolidadas.

v Un 19% de las empresas emergentes no sabe que debe declarar el formulario F22 todos los años, en comparación al 10 % de las empresas consolidadas.

v Un 18% de las empresas emergentes declara no saber sobre los beneficios tributarios, en contraste con el 6% de las consolidadas.

