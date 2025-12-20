ACUERDO ENTRE DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS IMPULSA MEJORAS EN REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA (RAF)

En ese contexto, un informe elaborado por su equipo de expertos propició una serie de acuerdos con la autoridad fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos valoró la instancia, señalando que reafirma el compromiso de la institución con una actuación fiscalizadora fundada en la legalidad y el respeto a los derechos de los contribuyentes.

Un informe que comprende cuatro grandes acuerdos fue firmado entre Carolina Saravia, Directora (S) del Servicio de Impuestos Internos, SII, y Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente, los cuales tienen como objetivo avanzar en la entrega de apoyo eficaz a las y los contribuyentes, para que puedan cumplir con sus deberes tributarios contando con la debida protección de sus derechos.

Este acuerdo surge gracias a un trabajo que inició la Defensoría del Contribuyente tras ser alertada por distintos contribuyentes de lo que podría considerarse un cambio en los criterios de la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF).

“Una de las facultades que nos otorga la ley que creó la Defensoría del Contribuyente es la de realizar estudios destinados a detectar problemas sistémicos del ordenamiento tributario, a través de nuestro servicio de Informes. Esto nos permitió ahondar en esta problemática de manera proactiva, analizando en profundidad la situación, haciendo parte también a los contribuyentes a través de una consulta ciudadana” explica Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente.

La firma de este acuerdo entre el SII y la Defensoría, destaca por los avances que presenta en torno a la protección de los derechos de los contribuyentes, pues promueve la entrega de documentación oportuna y fortalece la aplicación normativa.

“Este es un hito relevante y, al mismo tiempo, un compromiso que esperamos seguir fortaleciendo con dedicación y profesionalismo” señaló Pizarro.

Por su parte, la Directora (S) del SII, Carolina Saravia, valoró la instancia, manifestando que “como institución estamos comprometidos con entregar el mejor servicio posible a las y los contribuyentes, por lo que estamos siempre revisando nuestros procesos para introducir mejoras. En este caso, los acuerdos alcanzados reafirman nuestro su compromiso con una actuación fiscalizadora fundada en la legalidad y el respeto a los derechos de los contribuyentes, garantizando la certeza de nuestro sistema tributario”.

Cabe recordar que la Defensoría del Contribuyente es una institución pública autónoma, creada al alero de la Ley que Moderniza la Legislación Tributaria (Ley N°21.210), cuya misión es velar por la protección y resguardo de los derechos de las y los contribuyentes, en las materias de tributación fiscal interna, cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera, con especial foco en quienes más lo necesitan: personas, empresas micro, pequeñas y medianas.

Los puntos acordados entre ambas instituciones son los siguientes:

1. El SII actualizará, armonizará y consolidará las instrucciones sobre los procedimientos de impugnación a través de una circular, contando con la colaboración y opinión de la Dedecon. Dicha instrucción refundirá las instrucciones sobre los procedimientos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) y Recurso Jerárquico, otorgando certezas y claridades en materia de objetivos y alcances de cada de una de estas instancias administrativas, valoración de la prueba y derechos del contribuyente.

2. En particular, se incluirá en las instrucciones del SII una referencia específica a que en todos estos procedimientos los contribuyentes tienen derecho a: Eximirse de aportar documentación que no corresponda al procedimiento; obtener la devolución de los documentos aportados; y derecho a que el SII aprecie fundadamente la prueba presentada, efectuando una revisión y un razonamiento que deberá quedar debidamente reflejado en la resolución que acoja o rechace el recurso.

3. Asimismo, se comprometió a difundir los servicios de la Dedecon y que la institución apoye a los contribuyentes para que concurran oportuna e informadamente a cada una de las etapas del proceso de fiscalización o auditoría, promoviendo la entrega de la documentación contable y tributaria requerida que respalde sus declaraciones de impuestos, favoreciendo el desarrollo eficiente de las fiscalizaciones y fortaleciendo las instancias administrativas de mediación con la DEDECON y RAV. Por su parte, la Dedecon comprometió a realizar actividades de educación y orientación tributaria para fortalecer el conocimiento de los contribuyentes acerca de sus derechos y deberes durante dichas fiscalizaciones que lleva a cabo el SII.

4. Dedecon difundirá la importancia de la entrega oportuna y temprana de antecedentes con el fin de evitar complicaciones posteriores y acortar los procesos.

También garantizó impulsar la difusión de información clara y accesible sobre las distintas etapas del proceso de fiscalización, con especial énfasis en las actuaciones centralizadas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes asociado a las mismas.

