RELEVAN TRABAJO EN EDUCACIÓN TRIBUTARIA DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

Un importante reconocimiento recibió la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) al ser integrado como invitado permanente de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera (CAPIF) del Ministerio de Hacienda.

Esto como reconocimiento a su trabajo en defensa de los derechos de los contribuyentes y a la importante labor que desarrolla en educación tributaria, lo que le ha permitido capacitar a personas y emprendedores de todo el país.

“Como Defensoría del Contribuyente estamos muy contentos y orgullosos de incorporarnos a la CAPIF como invitados permanentes. Para nosotros, la educación tributaria es un componente esencial de la educación financiera, especialmente para los emprendedores, quienes necesitan comprender los aspectos impositivos que influyen directamente en la sostenibilidad de sus negocios”, señaló Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente.

Asimismo, Ricardo Pizarro destacó que “valoramos que la CAPIF reconozca que la educación tributaria no es algo aparte, sino es un eslabón fundamental dentro de la educación financiera integral. Desde nuestra área especializada ponemos a disposición nuestras capacidades y experiencia para dictar charlas, talleres y acompañar a contribuyentes en sus procesos de formalización y desarrollo, contribuyendo así al fortalecimiento del emprendimiento y la educación financiera en Chile”.

El trabajo desplegado por la Defensoría del Contribuyente a lo largo del país tanto en temas de defensa de los derechos de los contribuyentes como de educación tributaria, fue relevante para considerar a la Dedecon como invitado permanente de esta Comisión.

Son más de 20 mil personas a las que la Defensoría del Contribuyente ha llegado en menos de tres años con charlas, capacitaciones y diálogos en materia de educación tributaria, utilizando una metodología sencilla y un lenguaje claro a través del cual los profesionales de la Dedecon explican en simple temáticas que suelen ser complejas de entender para el común de las personas.

La Comisión Asesora para la Inclusión Financiera (CAPIF) es un organismo creado mediante el Decreto N° 954, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 20 de noviembre de 2014, cuya misión es asesorar al Presidente de la República en todo cuanto diga relación con el diseño y formulación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y con el diseño y ejecución de planes, medidas y otras actividades tendientes a aumentar los niveles de acceso, mejorar las condiciones de inclusión y educación financiera y de protección de los derechos del consumidor.

