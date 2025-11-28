Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

MANUEL JOSÉ CORREA SILVA ADVIERTE SOBRE EL CLIMA POLÍTICO NACIONAL Y EL “PUNTO DE NO RETORNO” QUE PODRÍA ENFRENTAR CHILE

Buenos días región.

mjcs

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva analizó el escenario político y social del país, abordando desde la comentada reunión entre Eduardo Frei y José Antonio Kast hasta el hermetismo comunicacional en la visita del Presidente Gabriel Boric a Magallanes y la compleja situación institucional que, a su juicio, vive el país.

Correa calificó como un hecho político relevante el encuentro entre Eduardo Frei y José Antonio Kast, afirmando que dicha señal “sulfuro a la actual democracia cristiana que está situada con apoyo al Partido Comunista, pero es una DC chilena que ha dado la espalda a la historia y a sus propios principios”. Junto con ello, destacó el ambiente electoral y el desempeño de los candidatos en el reciente debate presidencial, asegurando que “es muy entretenido el panorama que se está armando”.

El economista observó cambios en la estrategia de una de las postulantes: “Vimos a una candidata Jara que cambió su estrategia, muy agresiva, de mucho ataque a JAK, y JAK calmado respondiendo a todas las preguntas, y ahí se vio reflejado el peso de la realidad”. Añadió que el líder del Partido Republicano “convoca”, y que “donde dicen que las encuestas tienen un amplio apoyo podría llegar a un 58%, está convocando reuniones con diversas autoridades internacionales, él empieza a tener la postura de un presidente de verdad, el presidente que Chile se merece”.

En relación con la visita del Presidente Gabriel Boric a la región de Magallanes, Correa criticó duramente la falta de acceso para los medios regionales. Según indicó, “acá la prensa magallánica ni siquiera puede entrevistar al Presidente, solo puntos de prensa”, cuestionando el nivel de apertura comunicacional del Mandatario durante su paso por la zona.

El economista también profundizó en el estado actual del país, planteando la inquietud de si “Chile se está cayendo a pedazos”. A su juicio, “Chile hoy en día está al borde de un punto de no retorno, esas frases llaman la atención”, pero —según explicó— reflejan una realidad preocupante: “Cuando ves que el crimen organizado ha llegado a Magallanes y a lo largo de todo el país, cuando tenemos una corrupción transversal, es de sentido común entender que el país está al punto del abismo”.

Correa sostuvo que el futuro gobierno enfrentará una situación especialmente delicada. “La derecha tiene una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío, el próximo gobierno va a recibir un país con déficit, la derecha va a tener muy poco margen”, afirmó, agregando que el reto estará en “cómo ir componiendo las distintas variables e instituciones del país y que las personas vayan teniendo mejores certidumbres”.


BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

IMmperez

AJEDREZ REGIONAL RECIBE A UNA LEYENDA: GRAN MAESTRO SHIROV VISITARÁ PUNTA ARENAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

GASCO: DESTACAN PROPIEDADES DEL E-GL, PRIMER GAS LICUADO CARBONO NEUTRAL DEL MUNDO

dppnatalespensiones

DELEGACIÓN DE ÚLTIMA ESPERANZA ACERCA LOS BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES A COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO NATALES