Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

MANTENCIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO MACIZO PAINE DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Fiscalía sigue realizando en el sector diversas diligencias investigativas

macizopaine

Tras el trágico acontecimiento del día 17 de noviembre pasado, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes dispuso, al día siguiente y por resolución administrativa, el cierre del tramo que comprende el Circuito Macizo Paine desde los sectores Coirón hasta Grey (parte del circuito conocido como "O")

 

De igual forma, posteriormente, la Fiscalía Regional instruyó a CONAF el aislamiento y resguardo del sitio del suceso, correspondiente a los tramos comprendidos entre los  sectores campamento Los Perros y refugio Grey, para realizar las diversas diligencias en la investigación que determine las responsabilidades.

 

Por tal motivo, el Circuito Macizo Paine se mantendrá cerrado hasta que la Fiscalía termine las diligencias en terreno y CONAF continuará prestando toda la colaboración necesaria en este proceso investigativo.


BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MANTENCIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO MACIZO PAINE DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

EL CEDDEX DEL EJÉRCITO DE CHILE CAPACITA A INGENIEROS DE MAGALLANES EN LA DESACTIVACIÓN DE ARMAMENTO EXPLOSIVO

Firma Convenio Senda

SERNAMEG MAGALLANES Y SENDA FORTALECEN APOYO A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS