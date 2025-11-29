MANTENCIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO MACIZO PAINE DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Tras el trágico acontecimiento del día 17 de noviembre pasado, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes dispuso, al día siguiente y por resolución administrativa, el cierre del tramo que comprende el Circuito Macizo Paine desde los sectores Coirón hasta Grey (parte del circuito conocido como "O")

De igual forma, posteriormente, la Fiscalía Regional instruyó a CONAF el aislamiento y resguardo del sitio del suceso, correspondiente a los tramos comprendidos entre los sectores campamento Los Perros y refugio Grey, para realizar las diversas diligencias en la investigación que determine las responsabilidades.

Por tal motivo, el Circuito Macizo Paine se mantendrá cerrado hasta que la Fiscalía termine las diligencias en terreno y CONAF continuará prestando toda la colaboración necesaria en este proceso investigativo.

