29 de noviembre de 2025

GASCO EDUCA DESTACA AVANCES HACIA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS VERDE EN LA 3° FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

gascoeduca

En el desarrollo de la tercera feria educativa de hidrógeno verde, realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Claudio Villegas, coordinador de Gasco Educa Magallanes, conversó sobre la importancia de fortalecer los procesos formativos ligados a las nuevas energías y a la transición energética que vive la región.

Villegas enfatizó que “todo lo que sea complementario en educación en estos nuevos temas relacionado al H2V y a las energías renovables, es fundamental también para los estudiantes y la comunidad en general de que vayan aprendiendo a ser más sustentables, sostenibles, para el día de mañana”. En ese contexto, Gasco Educa presentó contenidos relacionados con los combustibles presentes en Magallanes y cómo estos se integran en el camino hacia un modelo energético más limpio.

El coordinador explicó que la empresa está impulsando nuevas líneas de trabajo incorporando energías renovables y destacando el rol del hidrógeno verde. Señaló que “hoy trajimos temas relacionados a los combustibles presentes también en la región de Magallanes y cómo vamos en esta transición energética hacia un futuro más sostenible y sustentable con energías renovables también y con el apoyo del H2V y principalmente con el E-GL, que es algo que Empresas Gasco también está potenciando y trabajando en este momento”. Asimismo, recalcó que la compañía es pionera en este nuevo combustible y que actualmente se encuentran realizando pruebas junto a diferentes universidades.

Villegas añadió que esperan que estas innovaciones puedan masificarse prontamente, permitiendo “darle un uso más verde a algunas instituciones, hoteles o todo lo que funciona con este tipo de combustibles”. Destacó además el valor de estas instancias educativas para acercar información clara a las familias, estudiantes y visitantes. “Este tipo de instancias son preparadas también para aclarar dudas, para que la gente tenga conocimiento de qué es lo que quiere instalar también en la región de Magallanes, cuáles van a ser los procesos que van a involucrar y cuál va a ser directamente el beneficio que se busca también con este uso de energías más verdes”, indicó.

Gasco Educa reafirmó así su compromiso con la formación energética de las nuevas generaciones y con el impulso de tecnologías limpias que acompañen el desarrollo sostenible de Magallanes.


FINNING CATERPILLAR DESTACA SU ROL EN LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA H2V

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO: HIF ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES