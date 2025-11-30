Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

"ESTO LO SOÑÉ ANTES": EL NUEVO FILME DE JAVIER CASTRO LEVANTADO JUNTO A VECINAS Y VECINOS DE PUERTO NATALES

Cine patagónico y comunidad natalina. ​

Sin título-1

El largometraje del realizador independiente Javier Castro tuvo su estreno en el cine Sala Estrella de Puerto Natales. Rodada íntegramente en la ciudad y sus alrededores, la obra combina actuación local, paisajes patagónicos y animación stop-motion para construir un viaje surrealista hacia el subconsciente.

El cine Sala Estrella de Puerto Natales- región de Magallanes y de la Antártica Chilena- fue escenario del estreno de "Esto lo soñé antes", la más reciente película del cineasta Javier Castro. La producción, realizada de manera completamente independiente y con la participación de vecinas y vecinos natalinos en su elenco, es una oda al territorio y a la colaboración comunitaria.



Lo que comienza como la búsqueda de un gato perdido se transforma en un descenso hacia los laberintos del subconsciente. La cinta- de 110 minutos y perteneciente al género drama psicológico y fantástico- narra la travesía de un poeta que, entre sueños y paisajes deformados, se enfrenta a sus miedos más profundos. "Es una película que nace del sur, hecha con las manos, los rostros y las voces de Puerto Natales", señala su director, guionista y productor, Javier Castro.



Filmada íntegramente en la capital de Última Esperanza, la película destaca por su profunda conexión con el entorno natural. Los ecosistemas patagónicos, desde los vientos del Seno Última Esperanza hasta la quietud de los cerros circundantes, se integran como un personaje más dentro de la historia. "Esta polifonía visual está deliberadamente diseñada para la pantalla grande. Es en la escala y la oscuridad del cine donde la inmensidad de la Patagonia cobra su verdadera dimensión", explica Castro.



Uno de los aspectos más llamativos de "Esto lo soñé antes" es el universo onírico que cobra vida a través de la animación stop-motion. En este "Natales imaginario", las casas y calles fueron reconstruidas en miniatura por los artistas regionales Luis Gómez y Valeria Bravo, quienes crearon maquetas y personajes a escala. "Esta técnica reinterpreta el territorio, transformando el paisaje patagónico en un evocador diorama psicológico", comenta el cineasta.



"La idea es rescatar este trabajo en miniatura, usando las mismas técnicas de construcción que las casas reales para que la gente tome conciencia de lo importante que puede ser un rescate patrimonial. No solamente en miniatura, sino también con las casas reales. La película fue algo bonito porque es un lugar donde uno puede mostrar el trabajo e inspirar a otra gente que también haga lo mismo", puntualiza Luis Gómez. 



El elenco principal de la pieza audiovisual está compuesto por habitantes de la propia ciudad: Agustín Ojeda Bravo, Mauricio Ruppana, Telma Andrade, Miguel Puratic, Andrés Guzmán Soto, Ignacio Oliva, Evelyn Tamayo y Patricia Bustamante, entre otros. Sus interpretaciones, muchas de ellas debutantes, dotan a la película de una autenticidad que trasciende la pantalla. "Sin la comunidad, esta historia no existiría. Son ellos quienes le dieron alma al relato", afirma Castro.



"Verla era como un sueño completo que siempre estuvo en mi mente, pero no lo podía hacer. Lo hice y doy las gracias a todos los que estuvieron presentes. En la película me sentí totalmente segura de lo que estaba haciendo. Me encantó, me gustó y verla fue como un sueño cumplido que por fin pude realizar", expresa Telma Andrade.



La experiencia de ver la película en el propio Cine Sala Estrella añade, además, una capa única de inmersión. El recinto natalino no solo acogió el estreno, es también una de las locaciones del filme. "Ver Esto lo soñé antes en la sala donde parte de la historia fue grabada convierte la proyección en un gesto comunitario, un encuentro entre ficción y realidad", añade Javier Castro.



Con una propuesta estética que fusiona el realismo del paisaje con el surrealismo del sueño, "Esto lo soñé antes" confirma la madurez autoral de Javier Castro, cineasta radicado hace más de una década en Puerto Natales. Reconocido internacionalmente por su estilo experimental y poético, Castro consolida con este tercer largometraje una filmografía profundamente ligada al territorio y a las emociones humanas más íntimas.



Sin título-1

"ESTO LO SOÑÉ ANTES": EL NUEVO FILME DE JAVIER CASTRO LEVANTADO JUNTO A VECINAS Y VECINOS DE PUERTO NATALES

