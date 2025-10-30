MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

​La Ilustre Municipalidad de Natales, a través de su alcaldesa Ana Mayorga, ha manifestado su profunda preocupación ante la reciente suspensión del servicio de escáner (TAC) en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, debido a un desperfecto técnico que lo mantiene totalmente fuera de funcionamiento.



El equipo se encuentra inoperativo, obligando a la suspensión temporal de los procedimientos médicos que requieren imágenes tomográficas, afectando directamente la realización de exámenes ambulatorios y de hospitalizados.

La preocupación municipal se intensifica no solo por la falta de atención a la que se enfrenta la población en general, sino por la inminente realización de “Las Tres Horas de Natales", una carrera automovilística que por su naturaleza conlleva riesgos significativos. La alcaldesa Ana Mayorga ha subrayado la gravedad de no contar con un equipo tan vital para enfrentar una posible emergencia médica de alta complejidad durante este evento masivo.

Según se ha informado, mientras se resuelve la situación, los pacientes que necesiten exámenes urgentes o no urgentes están siendo derivados al Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas. Esta medida, informada por el Hospital de Natales, contempla el traslado de pacientes en ambulancias y la reorganización de agendas médicas. Específicamente, "los pacientes que requieran un escáner con carácter de urgencia serán derivados al Hospital Clínico de Magallanes", mientras que "los exámenes ambulatorios que requieran escáner permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso"

La Municipalidad reconoce los esfuerzos de coordinación entre los recintos asistenciales para asegurar la atención clínica de los pacientes, pero insiste en que el traslado a Punta Arenas representa una medida de emergencia que genera inconvenientes y un riesgo mayor al depender de un traslado de larga distancia para diagnósticos vitales

Ante esta grave situación, la alcaldesa Ana Mayorga ha anunciado que “Se oficiará de manera inmediata a las instituciones pertinentes, incluyendo al Servicio de Salud de Magallanes para solicitar una acción expedita y urgente que permita subsanar cuanto antes la falla técnica y restablecer el servicio en los próximos días



