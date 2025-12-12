MUNICIPALIDAD AVANZA EN LA INSTALACIÓN DE URNAS PARA LOS COMICIOS DEL DOMINGO

La Municipalidad de Punta Arenas inició este viernes el despliegue operativo para habilitar los 33 locales de votación donde funcionarán las 322 mesas receptoras de sufragios correspondientes a la elección presidencial del domingo 14 de diciembre. El trabajo incluye la instalación de 644 cámaras secretas, urnas y elementos necesarios para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.





Según informó el alcalde Claudio Radonich, la labor comenzó a las 9:00 horas, con tres cuadrillas desplegadas simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. "Estamos hablando de 644 urnas y cámaras que deben instalarse correctamente. No es un trabajo rápido: hay que cuidar cada sala y verificar que todo quede bien para que los vocales puedan desempeñar su labor sin inconvenientes, y por cierto, para que los electores tengan condiciones adecuadas", explicó.





El jefe comunal señaló que durante la mañana ya se encontraban completamente listos establecimientos como el Liceo Industrial, Escuela España, Liceo Experimental, Escuela Arturo Prat, Escuela 18 de Septiembre y Liceo María Behety, mientras que las cuadrillas continuaban trabajando en el Liceo San José. Además, recordó que uno de los locales corresponde a la Universidad de Magallanes, donde la instalación se realizará el sábado debido a la toma del recinto, sin afectar el desarrollo del proceso. "Damos todas las garantías de que las 322 mesas estarán totalmente operativas. También hemos habilitado mesas en la cárcel y en Isla Dawson, que tienen condiciones particulares", añadió.





Radonich destacó que la Municipalidad cumple un rol logístico definido por el Servel, que es quien determina cuántos locales y mesas tendrá la comuna. "Nuestro trabajo es instalar todos los elementos esenciales para que la elección se desarrolle sin problemas. Hacemos un llamado a los vecinos a votar con tranquilidad este 14 de diciembre. El sábado estará todo listo para recibir a los vocales, a quienes agradecemos por su importante labor", sostuvo.





El alcalde también se refirió a las dificultades adicionales generadas por el sistema frontal que afecta a la región. "Tenemos una contingencia por mal tiempo. Senapred emitió alertas para jueves, viernes y sábado. Los mismos equipos que ven emergencias están trabajando en este proceso, por lo que siempre implica un estrés adicional, pero cumplimos con mucha responsabilidad para asegurar que todo esté preparado", afirmó.





Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo de Desastre, Sonia Vargas, explicó que el personal municipal ha avanzado con normalidad en la habilitación de los recintos. "Comenzamos a las 9 de la mañana, una vez que las Fuerzas Armadas se constituyeron en los locales. Ya llevamos entre siete y ocho establecimientos prácticamente listos. Mañana continuamos con la entrega de urnas en los locales restantes, excepto en el Liceo Industrial, que ya está completamente armado", detalló.





Vargas agregó que existe coordinación con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para asegurar la habilitación de los colegios el lunes, considerando que las clases se retomarán a las 10:30 horas, y en el caso de la Escuela 18 de Septiembre, a las 11:30. "Haremos todos los esfuerzos para desocupar los establecimientos lo antes posible el domingo, especialmente la Universidad de Magallanes, que debe quedar disponible ese mismo día", indicó.



