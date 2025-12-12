CLUB ECOLÓGICO DE LA ESCUELA CROACIA JUNTO A SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE INSTALAN CONTENEDOR DE RECICLAJE ELABORADO CON MADERA PLÁSTICA

​Los estudiantes del Club Ecológico de la Escuela Croacia recibieron la donación de un contenedor de Ecomadera para papeles y cartones, elaborado por la empresa regional Patagonia Circular.



El contenedor fue instalado en los pasillos del establecimiento y contó con la colaboración de funcionarios de la Seremi del Medio Ambiente y Junaeb. El Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, explicó que “la Escuela República de Croacia recibió la Certificación Ambiental Escolar en el 2023 y ha destacado por contar con un Proyecto Educativo Institucional con enfoque ambiental y Planes de Gestión de Residuos Sólidos. Su expediente contiene evidencias destacadas a nivel regional, como, por ejemplo, la elaboración del diagnóstico socioambiental del entorno, cuya metodología de trabajo es digna de destacar. La integración de actividades prácticas, campañas de sensibilización y proyectos de vinculación con la comunidad refuerzan el compromiso del recinto con la formación de ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del medio ambiente”.



Bernardita Ortiz Landaeta, fundadora y Gerenta de Patagonia Circular detalló que en esta ocasión trabajaron con una madera plástica de colores para que fuese más llamativa para las y los estudiantes. “En conjunto desarrollamos este proyecto para que los niños puedan ver más de cerca como lo que ellos reciclan se transforma en un producto útil para ellos, en este caso un contenedor de reciclaje que también puede ser usada como banca”.



Por su parte, Otto Gesell, Profesor de Historia y Encargado del Plan de Formación Ciudadana y Medio Ambiente explicó que “la escuela optó por tener un sello ambiental en el año 2020 y a partir de eso, una de las metas era lograr que tuviéramos la certificación por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ha sido un camino largo, en el que hemos implementado diferentes actividades complementarias, pero también muchos talleres de educación ambiental, reciclaje, eco-residuos y espacios que invitan a tener más contacto con la naturaleza”.



La Escuela República de Croacia cuenta con Planes de Gestión Ambiental abarcando recursos hídricos, energéticos y de residuos, así como la conservación de la biodiversidad y la producción vegetal, procurando desarrollar entornos educativos sustentables y fomentando en la comunidad educativa estilos de vida que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.



