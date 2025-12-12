Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

CONVERSATORIO HORIZONTES DE ACCESIBILIDAD SE DESARROLLÓ EN PUNTA ARENAS

​ La actividad congregó asistencia de funcionarios públicos y especialistas en diferentes ámbitos de la accesibilidad.

Conversatorio SENADIS en Punta Arenas 4

Este 10 de diciembre se desarrolló el Conversatorio "Horizontes de Accesibilidad Universal", instancia convocada por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, actividad realizada en el Taller Laboral "Hermanos del Viento" de Punta Arenas.

 

La actividad contó con la participación de diferentes expositores, entre ellos profesionales provenientes del mundo de las comunicaciones, arquitectura y gestión gubernamental, así como dirigentes de agrupaciones de personas con discapacidad, desarrollando diferentes temáticas y dimensiones en torno a los horizontes de accesibilidad y sus desafíos en el territorio.

 

Expuso Bernarda Cares Coronado, directora de SENADIS de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en torno a los tópicos del Plan Nacional de Accesibilidad, destacando que "la verdad que nos interesa armar un espacio de dialogo, acercándonos al concepto de Accesibilidad Universal, en aras de poder generar una cultura inclusiva y poder visualizando el tema para generar mejores condiciones para todos y todas los habitantes de Magallanes".

 

Por su parte la periodista María Pastora Sandoval, que cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación,  quién durante su presentación expuso sobre "como los diferentes productos comunicacionales pueden ser universalmente accesibles, como por ejemplo teniendo en cuenta los sitios web, en donde las imágenes tienen que estar descritas o que las letras sean tipiadas y no imágenes, de qué manera las redes sociales pueden ser accesible activando distintas opciones  y que uno puede permitir que distintas personas se vinculen y distintos ámbitos que hay que tener en cuenta para que todos puedan consumir los productos comunicacionales", señaló la profesional del ámbito de comunicación.

 

La Arquitecto del SERVIU, Lorena Novoa Mansilla, señaló en torno a los desafíos desde su ámbito que "es la implementación de las normas del Decreto 50, ahora Decreto 30, de poder entender la sutileza de los rebajes, de la pendiente, como trabajar que las rutas no tengan obstáculos y repensar cómo la discapacidad afecta la movilidad y de qué manera incorporar estos nuevos requerimientos desde el proyecto hasta la ejecución".

 

También expusieron los dirigentes Benjamín Alvarado y Luis Triñames, exponiendo en torno a la experiencia de discapacidad auditiva y visual respectivamente, entregando parte de su experiencia y gestión como dirigentes de diferentes estamentos y agrupaciones. 

 

El conversatorio concitó una gran participación con preguntas de parte del público presente, siendo una instancia de diálogo e intercambio, intercambiando experiencias y desafíos, dan cuenta de que aún hay mucho que avanzar y divulgar en torno a este desafíos como sociedad. 


baldovinogomez

REALIZAN EMOTIVA JORNADA DE MEMORIA Y HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADIO FISCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nuestrospodcast
helicopteroconaf

YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
paampuero

PATRICIO AMPUERO CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD EN PLAN DE MANEJO Y TEME IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gendarmeriafundacion

CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN Y GENDARMERÍA EN FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
core10122025

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

INACH11