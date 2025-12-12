CONVERSATORIO HORIZONTES DE ACCESIBILIDAD SE DESARROLLÓ EN PUNTA ARENAS

Este 10 de diciembre se desarrolló el Conversatorio "Horizontes de Accesibilidad Universal", instancia convocada por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, actividad realizada en el Taller Laboral "Hermanos del Viento" de Punta Arenas.

La actividad contó con la participación de diferentes expositores, entre ellos profesionales provenientes del mundo de las comunicaciones, arquitectura y gestión gubernamental, así como dirigentes de agrupaciones de personas con discapacidad, desarrollando diferentes temáticas y dimensiones en torno a los horizontes de accesibilidad y sus desafíos en el territorio.

Expuso Bernarda Cares Coronado, directora de SENADIS de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en torno a los tópicos del Plan Nacional de Accesibilidad, destacando que "la verdad que nos interesa armar un espacio de dialogo, acercándonos al concepto de Accesibilidad Universal, en aras de poder generar una cultura inclusiva y poder visualizando el tema para generar mejores condiciones para todos y todas los habitantes de Magallanes".

Por su parte la periodista María Pastora Sandoval, que cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación, quién durante su presentación expuso sobre "como los diferentes productos comunicacionales pueden ser universalmente accesibles, como por ejemplo teniendo en cuenta los sitios web, en donde las imágenes tienen que estar descritas o que las letras sean tipiadas y no imágenes, de qué manera las redes sociales pueden ser accesible activando distintas opciones y que uno puede permitir que distintas personas se vinculen y distintos ámbitos que hay que tener en cuenta para que todos puedan consumir los productos comunicacionales", señaló la profesional del ámbito de comunicación.

La Arquitecto del SERVIU, Lorena Novoa Mansilla, señaló en torno a los desafíos desde su ámbito que "es la implementación de las normas del Decreto 50, ahora Decreto 30, de poder entender la sutileza de los rebajes, de la pendiente, como trabajar que las rutas no tengan obstáculos y repensar cómo la discapacidad afecta la movilidad y de qué manera incorporar estos nuevos requerimientos desde el proyecto hasta la ejecución".

También expusieron los dirigentes Benjamín Alvarado y Luis Triñames, exponiendo en torno a la experiencia de discapacidad auditiva y visual respectivamente, entregando parte de su experiencia y gestión como dirigentes de diferentes estamentos y agrupaciones.

El conversatorio concitó una gran participación con preguntas de parte del público presente, siendo una instancia de diálogo e intercambio, intercambiando experiencias y desafíos, dan cuenta de que aún hay mucho que avanzar y divulgar en torno a este desafíos como sociedad.

