Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

PARQUE DEL ESTRECHO Y FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 SELLAN UNA NUEVA ALIANZA EDUCATIVA CON EL CIERRE DEL PROGRAMA ANTARKIT

​Ciencia, patrimonio y naturaleza

antarkit

​Una jornada especial se vivió en el Parque del Estrecho con el cierre del programa AntarKit, una iniciativa de Fundación Antártica21 que durante meses acompañó a niños y niñas de Punta Arenas a descubrir el continente blanco desde la curiosidad y el asombro.

Hasta el parque llegaron 70 estudiantes de los establecimientos educacionales Don Bosco, Bernardo O’Higgins, Arturo Prat, Alemán y Pedro Pablo Lemaitre, que habían trabajado en talleres de micromundos, fósiles y exploración guiados por especialistas del INACH.
Esta vez, el desafío fue distinto: observar, tocar y sentir la naturaleza subantártica en terreno, recorriendo Fuerte Bulnes y el sendero Bosque de los Carpinteros.

Para Fundación Antártica21, esta experiencia marcó un hito. “Lo que queríamos desde el inicio era acercar la Antártica a los colegios. Los talleres fueron llevando a los niños a mirar más allá: desde el micromundo con un microscopio de papel hasta los fósiles. Y hoy los trajimos al Parque del Estrecho para que se enfrentaran a la naturaleza real, a las especies subantárticas, para aprender de lo que nos rodea y de cómo convivir con ello”, expresó Jorge Calderón.

Los directores de los establecimientos también vivieron la jornada con emoción. Beatriz Schmit, directora de la Escuela Arturo Prat, comentó que “queremos que los niños exploren, que conozcan otras cosas. Ellos se comprometieron muchísimo con el taller, y terminar aquí, en el Parque del Estrecho, ha sido una oportunidad única”.

Asimismo, Ximena Castro, gerente general del Parque del Estrecho comentó: “estamos muy contentos de esta alianza con Fundación Antártica21. Los niños no solo se acercaron a la historia y al patrimonio, también al bosque, a nuestras lengas, ñirres, chilcos, michay. Estaban ansiosos por ver pájaros carpinteros. Ojalá vuelvan pronto, porque este territorio siempre tiene algo nuevo que mostrarles”.

Como gesto final, el Parque del Estrecho entregó a los establecimientos un libro que relata la historia de Puerto del Hambre, para seguir acercando a la comunidad a la ciudad Rey Don Felipe, un lugar cargado de memoria.

AntarKit no termina aquí. La fundación ya está buscando nuevas alianzas para que más estudiantes puedan vivir experiencias como esta.

