13 de marzo de 2026

EXAMEN DE BIOMARCADORES SANGUÍNEOS FORTALECE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER GÁSTRICO

Servicio de Salud Magallanes informa.

biomarcadores

​Gastropanel es el nombre de una innovadora prueba sanguínea, que permite identificar de manera precoz la infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica, acidez y factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer gástrico, implementado recientemente por el Servicio de Salud Magallanes, para personas que se encuentran en lista de espera por procedimiento endoscópico digestivo alto.

La iniciativa busca optimizar el acceso oportuno a procedimientos endoscópicos, mediante modelos de estratificación de riesgo clínico y uso de biomarcadores no invasivos, permitiendo la detección temprana de la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, agente infeccioso estrechamente relacionado con el riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

La tecnóloga médica Paulina Pineda, destacó la relevancia del test, señalando que el examen que es procesado en el Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de Magallanes, permite priorizar a pacientes con alto riesgo. “Es importante generar estrategias para la detección precoz de este tipo de cáncer, en el hospital estamos implementando el gastro panel, que es un examen sanguíneo de primera línea que es un inmunoanálisis de flujo lateral por fluorescencia. En este examen, se detectan 4 biomarcadores que son el Pepsinógeno I y II, Gastrina y anticuerpos IgG para Helicobacter pylori, y con ellos, tenemos una visión general de lo que es la mucosa gástrica en cuanto a función y también estructura”, indicó la profesional.

En tanto, la gestora oncológica del Servicio de Salud Magallanes, enfermera Karina Groves, explicó que la implementación de esta herramienta se enmarca en la nueva Estrategia Nacional de Cánceres Digestivos del Ministerio de Salud (MINSAL). “Como Servicio y junto al Hospital Clínico, estamos desarrollando operativos los días sábado para la toma de muestras sanguíneas destinadas a la priorización de listas de espera por endoscopia digestiva alta. Esta acción se suma a otras iniciativas preventivas como los programas de detección de sangre oculta en deposiciones para cáncer colorrectal y de PCR para VPH en cáncer cervicouterino”, precisó.

Cada operativo convoca a cerca de 80 personas por jornada, alcanzando una participación promedio del 87% de los citados. Entre los usuarios asistentes, Amanda Haro, paciente en lista de espera por endoscopia, valoró la iniciativa: “Es excelente porque la verdad de las cosas, uno espera harto tiempo y que sea sábado en que uno tiene más tiempo, bien, pero hay que preocuparse, porque la verdad de las cosas uno siempre acude cuando las cosas están avanzadas y con todo esto, es mejor concurrir a tiempo y hacerse los exámenes”.

Asimismo, Ángel Lobos, otro participante, destacó la oportunidad que brindan los operativos sabatinos. “La verdad bastante transcurrida la mañana, igual es raro un día sábado, pero es buena la iniciativa, es bueno para nosotros, para saber lo que uno tiene, porque al final uno viene al hospital no de gusto, sino porque tiene un malestar, entonces esto es bueno para ver lo que uno tiene”, dijo.

Karina Groves, reforzó el mensaje a la comunidad de asistir a controles y atenciones, a fin de disminuir el porcentaje de inasistencias que se registran en la Red Asistencial. “Hacemos un llamado a la comunidad a actualizar sus números de contacto y a asistir a sus citaciones, recordemos que, si perdemos uno de estos cupos, le estamos quitando la oportunidad a otro de nuestros pacientes de poder pesquisar un cáncer a tiempo”, enfatizó.

Cabe recordar que el cáncer gástrico suele desarrollarse de forma silenciosa y tardía, generalmente tras años de infección por Helicobacter pylori u otros factores de riesgo como el tabaquismo crónico, consumo excesivo de alcohol, uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales (AINES), dietas ricas en sal y pobres en frutas y verduras, así como la gastritis crónica y otros procesos inflamatorios persistentes.

Con esta nueva herramienta diagnóstica, el Servicio de Salud Magallanes refuerza su compromiso con la detección temprana y el abordaje integral del cáncer gástrico, contribuyendo al bienestar y la salud de la población regional.

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES IMPLEMENTA TEST PCR PARA VPH EN SU RED ASISTENCIAL

