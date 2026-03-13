Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

ESTUDIARÁ CASOS DE CARABINEROS Y MILITARES PRESOS TRAS ESTALLIDO SOCIAL: PRESIDENTE KAST CONFIRMA QUE USARÁ SU FACULTAD DE INDULTO

El Mandatario señaló que se revisará caso por caso. “Vamos a recuperar la paz con diálogo y trabajar también en el concepto del perdón”, señaló.

El Presidente de José Antonio Kast confirmó que su gobierno evalúa otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos ocurridos durante el estallido social en Chile de 2019, señalando que hará uso de la facultad presidencial tras revisar los antecedentes de cada caso.

En entrevistas televisivas, el Mandatario aseguró que ya se encuentra analizando distintas situaciones. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, afirmó a Canal 13.

El Presidente Kast sostuvo que durante las protestas de 2019 hubo funcionarios que terminaron en prisión pese a haber actuado —según indicó— en el cumplimiento de su deber.

“Hay personas que terminaron presas sin haberse levantado ese día diciendo ‘yo voy a realizar una acción para dañar a alguien’, como en el caso de carabineros y militares”, señaló a TVN.

“Estamos estudiando cada caso”

El jefe de Estado también aclaró que esta evaluación es distinta al proyecto que busca conmutar penas a reos de edad avanzada o con problemas de salud. Además, explicó que esa iniciativa “va por un carril distinto” en el Congreso.

Finalmente, indicó que el Gobierno revisa “una serie de casos que han sido relativamente conocidos” y que, a su juicio, requieren un análisis profundo para avanzar en reconciliación.

“Estamos estudiando cada caso (…) vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo y trabajar también en el concepto del perdón”, sostuvo.

Fuente: adnradio.cl 

