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16 de marzo de 2026

BORIC INICIA NUEVA ETAPA: ABRE SU PROPIA OFICINA Y SUMA A EXCOLABORADORAS DE LA MONEDA A SU EQUIPO

Desde su círculo cercano comentan que la idea es continuar trabajando “tal como lo han hecho otros expresidentes para seguir aportando a Chile”.

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A pocos días de dejar la Presidencia, Gabriel Boric ya comenzó a delinear su nueva etapa fuera de La Moneda. Este lunes se confirmó que el exjefe de Estado ya instaló su propia oficina en el barrio Bellavista, desde donde proyecta continuar desarrollando iniciativas vinculadas al servicio público.

La información fue dada a conocer en el matinal “Una mañana fabulosa”, de Youtube, donde se detalló que el espacio estará ubicado en el mismo edificio, conocido como Pits, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta, en la región Metropolitana.

Según fuentes de La Radio, la oficina ya se encuentra arrendada y comenzó a operar de manera preliminar desde el viernes 14 de marzo, aunque su constitución legal aún está en proceso. Una vez completado ese trámite, se dará a conocer oficialmente el nombre de la entidad que encabezará el exmandatario.

Desde su círculo cercano comentan que la idea es continuar trabajando “tal como lo han hecho otros expresidentes para seguir aportando a Chile”.

Gabriel Boric abre oficina en Santiago y configura equipo de trabajo

El equipo inicial que acompañará a Boric estará integrado por Antonia Illanes, quien asumirá como directora ejecutiva, y Nicole Vergara, que se desempeñará como directora de Comunicaciones, tal como lo hizo durante el mandato del ex presidente.

Illanes es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Durante el gobierno de Boric fue directora administrativa de la Presidencia y posteriormente subsecretaria del Deporte, rol desde el cual participó en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Anteriormente también fue jefa de gabinete del entonces diputado Boric en su segundo periodo parlamentario.

Por su parte, Vergara es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Sociología de la Universidad Católica. Especializada en comunicación política, durante la administración del exmandatario se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia y previamente como asesora del denominado “segundo piso”.

También fue jefa de comunicaciones del centro de estudios Espacio Público y trabajó en la Secretaría de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Desde este nuevo espacio, el ahora expresidente proyecta impulsar un proyecto orientado a seguir contribuyendo al desarrollo del país, en una etapa que comienza mientras el progresismo debate el rol político que podría jugar Boric tras su paso por La Moneda, como referente del sector y elemento de unidad para configuarar la actual oposición.

Fuente: biobiochile.cl



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