ESPACIO COMUNITARIO “LA IDEA” RETOMA SUS ACTIVIDADES E INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE TALLERES Y ENCUENTROS CULTURALES

​Con el inicio de marzo también se reactivan las actividades del Espacio Comunitario La Idea, iniciativa impulsada desde la oficina de la diputada Javiera Morales y que busca fortalecer la organización territorial a través de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.



“La Idea también vuelve”, con esta frase, el Espacio Comunitario “La Idea” invita a los vecinos y vecinas de Punta Arenas a acercarse a Mejicana 252 y participar de las distintas actividades disponibles que se realizarán durante este año, incluyendo talleres de distintos oficios, el preuniversitario gratuito y el muro de escalada.



El Espacio Comunitario “La Idea" es parte de la oficina parlamentaria de la diputada Javiera Morales, quien se encuentra en una pausa de sus actividades legislativas, debido a un diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, su oficina parlamentaria, “La Idea” y equipo territorial sigue funcionando.



“La Idea” ofrece una amplia variedad de actividades abiertas a la comunidad, entre ellas escalada, juegos como el Go, talleres de cueca, presentaciones artísticas y de libros, además de un preuniversitario popular. Todas las iniciativas son realizadas en espacios cedidos de manera gratuita y buscan fomentar el acceso a la cultura, la formación y la organización comunitaria.



La atención al público es de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 15 a 18 hrs, el teléfono de contacto es +56 9 57247759 y el correo [email protected].



El llamado final es a que la comunidad haga propio el espacio, reafirmando el objetivo central del proyecto: mantener vivo el trabajo territorial y comunitario.



