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26 de abril de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CALIFICA DE “IMPRESENTABLE” POSIBLE RECORTE A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

​El gremio docente cuestionó un oficio del Ministerio de Hacienda que propondría eliminar iniciativas clave como el Programa de Alimentación Escolar y becas para futuros profesores.

COLEGIO DE PROFESORES

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, calificó como “impresentable” la propuesta de recorte a programas sociales vinculados a educación, planteada a través de un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a distintas reparticiones públicas.

El dirigente sostuvo que la medida afectaría directamente iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), señalando que para muchos estudiantes representa su principal fuente de alimentación diaria. En ese contexto, cuestionó la coherencia del gobierno encabezado por José Antonio Kast, acusando una contradicción con compromisos previos en materia social.

Asimismo, Aguilar advirtió sobre la eventual eliminación de la Beca Vocación de Profesor y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, programas que —según indicó— han sido fundamentales para enfrentar el déficit docente y sostener financieramente a municipios y servicios locales de educación.

Finalmente, el líder gremial hizo un llamado a revertir la medida, señalando que este tipo de recortes tendría un impacto directo en niños, niñas y adolescentes, insistiendo en la necesidad de fortalecer, y no reducir, los recursos destinados a educación.


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