COLEGIO DE PROFESORES SEGUIRÁ ATENTO AL ANUNCIADO AJUSTE PRESUPUESTARIO. INSISTE QUE NO PUEDE HABER DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, señaló que, si bien era una reunión protocolar, trataron temas como los anunciados recortes, el bono de retiro, la Deuda Histórica, la implementación de la Ley de Titularidad, la disminución de la carga burocrática, la violencia escolar, entre otros.

“Si bien es cierto, estas reuniones son más bien protocolares, de presentación de las nuevas autoridades, entramos inmediatamente a tratar algunos temas. Le expusimos la preocupación que habíamos hecho pública, respecto al anuncio de recortes que tocan a todos los servicios, incluyendo Educación que, a nuestro entender, de ninguna manera pueden tocar el sistema escolar”.

El líder gremial docente agregó “es una preocupación muy grande que tenemos, sobre todo porque ha habido algunos anuncios en términos que ese ahorro podría implicar disminución de dotación docente con aumento del número de alumnos por curso, lo que nos parece que sería un daño grande. Le mostramos con estadísticas de Chile dentro de la OCDE que es el país que tiene más estudiantes por sala. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir disminuyendo el número de alumnos por clase y no aumentándolos. Como se ha dado a entender en algunos de los anuncios”.

Mario Aguilar explicó que “la Ministra nos dijo que no era lo que se estaba pensando, que sobre eso había habido algunas interpretaciones no correctas, que ellos no están pensando en ajustes de dotación. Es algo que esperamos sea así. Vamos a estar muy atentos a eso, porque los colegios en Chile no están en condiciones que les recorten recursos, al contrario, necesitan más, no menos”.

El líder gremial insistió “es algo que vamos a seguir monitoreando, vamos a estar muy encima, ya sea con el Gobierno o con el Parlamento. Vamos a seguir insistiendo y teniendo una postura muy firme, que no puede haber disminución presupuestaria para el funcionamiento del sistema escolar. De ninguna manera”.

Mario Aguilar Arévalo mencionó otros puntos que tocaron “también expusimos el Bono Retiro, que tiene un largo atraso que produce un serio inconveniente al propio sistema, profesores que están por largos años esperando para retirarse del sistema, se produce un tapón y serios problemas de organización en los colegios”.

Además, informó que trataron “el tema de la deuda histórica. Es una ley de la República y el Ministerio en eso juega un papel muy central para que se cumplan efectivamente los trámites. La violencia y convivencia; la implementación de la ley de Titularidad, ellos estuvieron de acuerdo con la interpretación que nosotros hacemos de esa ley, la que tiene que aplicarse a la brevedad, porque así se señala en la propia norma; la disminución de la carga burocrática que afecta a los docentes, que es parte del agobio y la sobrecarga de trabajo”.

Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, advirtió “nos parece una buena reunión, pero insistimos: vamos a seguir muy atentos todo lo que tiene que ver con este ajuste presupuestario que se anuncia, porque nuestra postura como profesores es que de ninguna manera educación puede tener rebaja presupuestaria, al contrario, educación hay que hacer los esfuerzos para que tenga más presupuesto, no menos”.