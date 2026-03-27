Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de marzo de 2026

INSPECTORA FALLECIÓ TRAS SER APUÑALADA POR ALUMNO EN CALAMA

​El hecho ocurrió durante esta mañana en el Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.

comunciado-calama-2-768x432

Una inspectora del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama falleció durante la mañana de este viernes producto de un ataque con arma blanca perpetrado por un estudiante del recinto.

De acuerdo a información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando un estudiante de cuarto medio agredió a tres alumnos y a dos funcionarios del recinto.

El joven fue detenido, mientras que la inspectora de iniciales M.V.R.V., de 59 años, falleció en el patio del establecimiento producto de la gravedad de sus heridas.

A través de un comunicado, el recinto detalló que "un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes".

"Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital", añadieron.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, aseguró que "están llanos a colocar detectores de metales, una herramienta fundamental para controlar qué es lo que entra a los establecimientos, además de fortalecer los protocolos internos". 

Producto de esta situación, se suspendieron todas las actividades en el recinto para la realización de los peritajes de rigor.

Fuente: cooperativa.cl

leypesca

GOBIERNO CONFIRMA QUE RETIRARÁ DEL CONGRESO LA NUEVA LEY DE PESCA, IMPULSADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE GABRIEL BORIC

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO TRAS ROBO EN PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

detenidocementerio
nuestrospodcast
SP 5

JORNADA EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
comunciado-calama-2-768x432

INSPECTORA FALLECIÓ TRAS SER APUÑALADA POR ALUMNO EN CALAMA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marcouribesaldivia

COLUMNA DE OPINIÓN | EX CLUB HÍPICO: CUANDO LA POLÍTICA BORRA EL TRABAJO DEL ESTADO

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
autoridad maritima puq

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO POR PRESUNTA DESGRACIA EN COSTANERA DEL ESTRECHO