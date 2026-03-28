COLEGIO DE PROFESORES CUESTIONA INSTRUCTIVO DE CONTRALORÍA Y ANUNCIA RECURSO POR BONO DE VACACIONES

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile anunció que presentará un recurso de reconsideración ante la Contraloría General de la República, tras un instructivo que regula el pago de los bonos del reajuste del sector público y que, según el gremio, excluye a parte de los docentes del beneficio.

Desde la organización señalaron que el instructivo establece como requisito haber estado contratado al momento de la publicación de la ley, el 2 de febrero, y continuar en funciones al momento del pago en marzo. Esta condición dejaría fuera a docentes cuyos contratos finalizaron el 28 de febrero.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, indicó que el bono de vacaciones corresponde a quienes se encontraban trabajando durante el mes de enero, por lo que cuestionó el criterio aplicado en esta ocasión, considerando además el retraso en el pago del beneficio.

Asimismo, desde el Colegio de Profesores señalaron que en años anteriores el bono se pagaba en enero, tras la publicación de la ley en diciembre, lo que permitía incluir a todos quienes trabajaron durante el periodo correspondiente. En esta oportunidad, el cambio en las fechas habría generado la exclusión de algunos docentes.

El gremio informó que el recurso buscará revertir la interpretación del instructivo, argumentando que no se ajusta al espíritu del beneficio ni a la práctica aplicada en procesos anteriores.

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