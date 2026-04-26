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26 de abril de 2026

FENADAJ CUESTIONA DICTAMEN DE CONTRALORÍA Y ADVIERTE IMPACTO EN APLICACIÓN DE LEY DE 40 HORAS

​La organización sostiene que la exclusión del tiempo de colación de la jornada laboral implicaría un aumento en las horas efectivas de trabajo y pide intervención del Ministerio de Justicia.

FENADAJ 40 HORAS

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por el Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según indican— afectaría la implementación de la Ley N° 21.561 que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

De acuerdo con la organización, la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de ser considerado parte de la jornada laboral. Esto, afirman, se traduciría en un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, argumentando que podría vulnerar derechos laborales y afectar a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Desde la federación advierten que, en la práctica, las jornadas podrían alcanzar hasta 44,5 horas semanales.

A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando los derechos laborales vigentes.

Finalmente, FENADAJ informó que se mantiene en estado de alerta y que evaluará acciones para revertir la interpretación, insistiendo en la necesidad de aplicar criterios acordes con los principios del Derecho del Trabajo.


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