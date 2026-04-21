COLEGIO PIERRE FAURE PRESENTA A SU CENTRO DE ESTUDIANTES 2026

El sentido ciudadano y democrático es uno de los principios más relevantes en la formación de las personas, lo que involucra el ejercicio de la toma de decisiones y la construcción de un criterio colectivo que haga consciente la participación de los individuos en las acciones comunitarias.



Por lo cual, el pasado 17 de abril, el Colegio Pierre Faure concluyó una nueva experiencia democrática al presentar un nuevo Centro de Estudiantes, como resultado de un proceso de elección de varias sesiones durante los meses de marzo y abril, que se concretaría tras una propuesta de actividades que buscara ser congruente con los propósitos institucionales, para posteriormente ser evaluada por toda la comunidad estudiantil, para definir entonces si ésta es aceptable ante el criterio común.



De esta manera, con un resultado positivo en el balotaje, la propuesta definitiva quedaría representada por el nuevo Centro de Estudiantes, conformado por: Francisca Ojeda, Vicente Ramírez, Emilia Tapia, Isidora Reyes, Fernanda Cárdenas, Aylin Aburto, Antonella Pacheco, Julián Barría e Inan Vargas.



Este nuevo equipo de trabajo asumirá el desafío de ofrecer un trabajo comprometido y fructífero, en concordancia con el centro anterior. El cual entregaría el cargo, reconocido gratamente por una gran proactividad, tras un año de arduo trabajo y un importante calendario de actividades realizadas en favor de diversas áreas del interés de sus compañeros, así como de haber participado en varias instancias públicas.



Los mejores deseos, entonces, a este nuevo grupo de estudiantes que asume una responsabilidad no solamente ante sus compañeros, sino en favor de un compromiso con la democracia en nuestro país.



