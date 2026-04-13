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13 de abril de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CRITICA AUSENCIA DE ENFOQUE EN SALUD MENTAL EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Buenos días región.

colegioprofesores

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo, abordó dos temas que preocupan al gremio: la reducción del presupuesto en educación y el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales.

En relación al ajuste presupuestario, Aguilar manifestó su inquietud señalando que “hay en el primer mes de gobierno señales muy preocupantes y esperamos que se puedan modificar”. En esa línea, criticó la disminución del 3% en los recursos destinados al sector, indicando que “la disminución del 3% en el presupuesto en educación, ya es muy ajustado e incluso deficitario, el ejemplo de magallanes lo demuestra ha habido problemas por financiamiento”. El dirigente enfatizó que esta situación afecta directamente a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), asegurando que “la mayoría de los SLEP tienen serios problemas presupuestarios, problemas de pago de sueldos, magallanes tiene una cuestión deficitaria heredada pero por lo mismo uno no puede asfixiar económicamente, rebajar un 3% mas es absolutamente alarmante y nosotros seguimos insistiendo que esa medida debe revertirse”. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias concretas de esta medida, señalando que “la rebaja significa despedir docentes, menos recursos materiales, etc”.

En materia de convivencia escolar, Aguilar recordó que el gremio viene alertando desde hace años sobre el deterioro en los ambientes educativos. “desde hace tiempo venimos conversando y alertando de estos temas, dando soluciones, la ley de convivencia que se promulgo en enero de este año fue una exigencia nuestra a partir de un suicidio de una profesora por motivos de amenazas”, afirmó.

En ese contexto, lamentó que los hechos de violencia hayan escalado a situaciones extremas, mencionando que “una trabajadora de la educación pierde la vida por esta ejerciendo sus funciones educativas, no se que mas tiene que pasar, ¿morir mas personas? el joven que asesino a la inspectora tenia intenciones de dañar mas gente”.

Finalmente, el presidente del gremio cuestionó el enfoque de las medidas anunciadas por el gobierno, indicando que si bien algunas acciones son necesarias, no abordan el problema de fondo. “en todas las medidas que ha anunciado el gobierno si bien es cierto hay algunas que son necesarias, el control de acceso, rondas policiales en los colegios, esta bien pero eso no es el fondo, no va al fondo”, agregando que “todas las medidas que ha planteado el gobierno no se ha mencionado ni una sola vez el concepto de salud mental ni una sola vez”.

En ese sentido, reiteró que el abordaje de la crisis en los establecimientos debe considerar factores estructurales, poniendo énfasis en la salud mental como un eje central para enfrentar la creciente conflictividad en el sistema educativo.



colegio de profesores

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE CLASES TRAS AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS

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