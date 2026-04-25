RED ECLESIAL JUSTICIA Y PAZ EXPRESA RESPALDO AL PAPA LEÓN XIV Y LLAMA A PROMOVER LA PAZ EN AMÉRICA LATINA

La Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande emitió una declaración pública en la que expresa su solidaridad, afecto y reconocimiento al Papa León XIV, destacando su trabajo en favor de una “paz desarmada y desarmante”, concepto planteado en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el pasado 1 de enero de 2026.

La red, que agrupa a comisiones de 19 países de América Latina y el Caribe, valoró el rol del pontífice como una voz activa frente a los conflictos internacionales, señalando que ha denunciado las injusticias de la guerra, la escalada armamentista y el aumento en los gastos de rearme. En el documento también se menciona que estas posturas han generado críticas desde autoridades políticas de Estados Unidos.

En la declaración, la organización recoge además el llamado realizado durante la Vigilia de Oración del 11 de abril, invitando a unir esfuerzos espirituales y morales en favor de la paz. En ese contexto, enfatizan la importancia de la oración como motor para acompañar a las víctimas de la guerra y promover acciones concretas en defensa de la vida.

Finalmente, en el marco del tiempo pascual, la Red Justicia y Paz reafirma su compromiso con la promoción de la paz y la esperanza, instando a fortalecer el rol de la ciudadanía en la construcción de sociedades más justas, a través del diálogo, la solidaridad y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.





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