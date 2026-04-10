COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS CONCEDIÓ EL BENEFICIO AL 1,2% DE LOS POSTULANTES

El grupo de comisionados revisó detalladamente, en su primera sesión del año, cada una de las postulaciones y los correspondientes informes emitidos por Gendarmería, provenientes del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el Centro de Educación y Trabajo Semi Abierto, el Centro de Detención de Puerto Natales y el Centro de Detención de Porvenir.

De ellos, la comisión estimó que sólo una persona que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, desestimando el resto de las postulaciones por no cumplir con todos los requisitos objetivos y subjetivos para acceder al beneficio, establecidos principalmente en un informe psicosocial elaborado por un equipo interdisciplinario de Gendarmería de Chile.

La Comisión -que sesionó durante tres jornadas- fue encabezada por el presidente de la Corte de Punta Arenas, Juan Villa; y los jueces penales Guillermo Cádiz, Julio Álvarez, Mónica Mancilla e Ignacio Low; y la secretaria del tribunal de alzada, Alejandra Pino.

La instancia está normada por el Decreto Ley 321 y posteriores modificaciones legales; y establece como requisitos objetivos haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios en el caso de delitos graves, presentar conducta intachable en el recinto penal y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar a la comisión sobre los factores de riesgo de reincidencia.

Asimismo, previo a la instalación de la comisión, se notifica a las víctimas de los delitos que su victimario está postulando al beneficio, con el objetivo que ellas puedan por escrito presentar su oposición a que el condenado obtenga el beneficio durante la relación de su postulación.

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