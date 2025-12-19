GOBIERNO REGIONAL Y CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL CREAN EL COMITÉ DE DESARROLLO TERRITORIAL

Con una concurrida asistencia fue que este jueves se firmó el Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), para la conformación del Comité de Desarrollo Territorial (CDT) regional.

El CDT local apunta a hacer efectiva la descentralización, asesorando a la autoridad regional en materia de desarrollo territorial; profundizando la coordinación entre los actores involucrados; enriqueciendo las propuestas de políticas públicas nacionales y regionales en materia de territorio; proponiendo una mirada local en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Rural y la de Ordenamiento Territorial; y estableciendo una colaboración con el CNDT.

En la firma del convenio participó la Gobernadora subrogante, Hina Carabantes; la presidenta del CNDT, Paola Jirón; el jefe de la división de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader), Axel González; además de alcaldes, Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis); jefes de servicios, representantes del mundo privado y de la sociedad civil.

La presidenta del Consejo valoró la conformación del CDT, sobre todo porque “estamos avanzando en el proceso de descentralización”: “Sabemos que el proceso de planificación urbana y territorial tiene que ser más descentralizado, las regiones tienen que tomar un rol protagónico, ya que no podemos seguir dictando las formas de planificar desde Santiago”.

En la misma línea, adelantó que las asesorías del CDT al Gobernador Regional permitirán “poder desarrollar una forma de planificar con pertinencia territorial: hay especificidades de la región que requieren herramientas, instrumentos, discusiones que son más relevantes que se lleven a cabo desde acá, en colaboración, también, con otros gobiernos regionales”.

Existen tres CDT pilotos en Chile: en Tarapacá, O’Higgins y Magallanes.

Desde esa perspectiva, el CNDT podrá prestar apoyo metodológico o documental, potenciando una forma de trabajo “eficiente, eficaz y pertinente”.

“Estas son políticas de Estado, que permanecen en el tiempo. Lo que queremos es que traspasen los gobiernos de turno y que los asesores que forman parte, que son elegidos por el gobernador, pero que tienen que ver con personas que conocen su territorio, permanezcan independientes de la administración de turno, para hacer una gobernanza que pueda articular las distintas necesidades”, concluyó.

Axel González, por su parte, contextualizó en que Magallanes es territorialmente la región más extensa de Chile, a lo que se suma también la incumbencia antártica: “En este contexto, nuestra región presenta desafíos de planificación territorial de largo alcance. Estos impactan en políticas públicas, en convenios de programación o en planes, y en todo el accionar del Gobierno Regional”.

A su juicio, es “de primera relevancia” el generar instancias de coordinación “multisectoriales y multiactorales: necesitamos establecer ecosistemas de coordinación multiactoral para establecer los lineamientos de desarrollo regional de nuestra región”, advirtió.

Hacia el final, adelantó que “el Consejo va a asentar los lineamientos del desarrollo futuro de Magallanes”.

Del sector privado, Cristóbal Bascuñán, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Magallanes, calificó como “tremendamente relevante” la conformación del CDT: “La planificación, tanto urbana como rural, en una región como la nuestra, que es tan extensa, en donde la gente que vive lo hace no solo en ciudades, sino también en zonas más alejadas, cobra una relevancia importante, porque de alunga manera quiénes mejor que nosotros, los que habitamos acá, conocemos y sabemos cuáles son las necesidades y las inquietudes que tiene cada una de las personas y habitantes de Magallanes”.

“Se ha demostrado con creces la intención del mundo privado por aportar para el desarrollo de nuestra región”, acotó al cierre.

Los integrantes del CDT Magallanes son 23: el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; la municipalidad de Cabo de Hornos; la municipalidad de Laguna Blanca; las seremis de Obras Públicas, de Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, de Transportes y Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y de Medio Ambiente; la dirección regional de Arquitectura; CORFO; la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) ; las divisiones de Fomento e Industria (Difoin), Infraestructura y Transportes (DIT), Presupuesto e Inversión Regional (Dipir) del Gobierno Regional; la Universidad de Magallanes (UMAG); la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); la Empresa Portuaria Austral (EPAustral); el Instituto Antártico Chileno (Inach); el Colegio de Arquitectos; el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) de Punta Arenas y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Metodología

González explicó que el CDT regional sesionará en función de las urgencias de planificación territorial, aunque “tenemos desafíos importantísimos en la región asociados a instrumentos de planificación territorial: el Plan de Zonas Extremas (PEDZE) aprobado recientemente en noviembre, con una proyección de 10 años, en 105 iniciativas que van a incorporar recursos, cerca de $2,4 billones; también tenemos grandes Convenios de Programación firmados con el ministerio de Obras Públicas, con Vivienda, con Salud, con Educación y con la Empresa Portuaria Austral, con el desafío logístico que tenemos hoy como región para, entre otras cosas, generar infraestructura habilitante para el desarrollo de industrias clave como el hidrógeno verde, o con los desafíos logísticos que tiene el territorio antártico”.

En las sesiones se analizará cada cartera pertinente, se generarán acuerdos y se propiciarán instancias para la participación de los integrantes, a fin de modelar y diseñar el desarrollo territorial.

