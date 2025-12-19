CORE JUAN MORANO DESTACA AVANCES Y BENEFICIOS PARA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES "LA PESCA ARTESANAL DEBIERA ESTAR CONTENTA CON TODO LO QUE HA LOGRADO"

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el Consejero Regional Juan Morano Cornejo conversó con la ciudadanía para informar sobre los avances y logros alcanzados en materia de pesca artesanal en la región, destacando el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa) y las propias organizaciones del sector.

En ese contexto, el consejero señaló que “la pesca artesanal debiera estar contenta con todo lo que ha logrado”, haciendo referencia a una serie de iniciativas impulsadas durante el último tiempo y que han permitido fortalecer el trabajo de armadoras y armadores artesanales en la región.

Uno de los hitos más relevantes fue el concurso “Equipamiento para el mejoramiento productivo para Armadoras y Armadores Artesanales de la región de Magallanes”, actividad que se desarrolló este jueves 4 de diciembre en el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en Punta Arenas. Hasta el lugar llegaron cerca de medio centenar de armadoras y armadores para participar, primero, de un taller de rendición y, posteriormente, de la entrega de recursos por un total de M$1.496, iniciativa que beneficiará a más de 185 personas en toda la región.

Este concurso se enmarca en el Convenio de Colaboración firmado en abril de 2024 entre el Gobierno Regional e Indespa, acuerdo único a nivel nacional, que fue el resultado de más de un año de trabajo orientado a identificar y satisfacer las principales necesidades de los pescadores y armadores artesanales de Magallanes.

A partir de este convenio surgieron cuatro concursos: uno destinado a la entrega de víveres, otro para la elaboración de planes de negocio, un tercero para indumentaria, y el cuarto, que motivó la convocatoria de esta semana, enfocado en el mejoramiento de los equipos de trabajo de las armadoras y armadores.

En total, este último concurso contempla 187 beneficiarios pertenecientes al Registro Pesquero Artesanal (RPA): 100 en Punta Arenas, 73 en Puerto Natales, ocho en Porvenir y seis en Puerto Williams. Cada uno de ellos recibirá un aporte de $8.000.000, recursos que podrán ser utilizados en la adquisición de motores, enfibramiento de embarcaciones u otros aspectos sanitarios y productivos de sus naves.

