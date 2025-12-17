DIRECTOR REGIONAL FELIPE JERIA DESTACA AVANCES DEL FOSIS EN MAGALLANES: ECOMERCADO, APOYO A EMPRENDEDORES Y COMPRA COLECTIVA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria Palma, informó a la ciudadanía sobre diversas iniciativas que se están desarrollando en la comuna de Punta Arenas y en la región de Magallanes, orientadas a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y a fortalecer el emprendimiento local.

Entre los principales anuncios, se destacó la inauguración del primer Ecomercado Solidario de Punta Arenas, iniciativa del FOSIS que es ejecutada por la Corporación Manos de Hermanos. Este espacio permitirá entregar provisiones a familias vulnerables de la comuna, contribuyendo a mejorar el acceso a alimentos y productos básicos mediante un modelo solidario y de apoyo directo a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se abordó la reciente aprobación por parte del Consejo Regional de recursos para renovar la infraestructura de dos escuelas magallánicas y para apoyar a emprendedores regionales, en el marco de la transferencia de competencias del FOSIS al Gobierno Regional. El monto aprobado alcanzó los M$630.496 y corresponde a la propuesta de focalización territorial del “Programa Emprendamos”, cuyo objetivo es apoyar a organizaciones cuyos miembros se encuentren en situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, en el desarrollo de iniciativas de inversión productiva que permitan mejorar sus condiciones económicas, junto con fortalecer capacidades personales, asociatividad, acceso a redes y otros elementos clave para su sostenibilidad.

En este contexto, se informó que durante 2025 el FOSIS Magallanes se encuentra ejecutando 13 proyectos en la línea “Grupal Autogestionado”, distribuidos en seis comunas de la región, con una inversión de $5.000.000 por proyecto y beneficiando a 65 usuarios. Entre las iniciativas destacan agrupaciones de artesanía, producción de alimentos, horticultura, medicina alternativa y comercio, desarrolladas en comunas como Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos, San Gregorio y Primavera, cuya focalización ya fue aprobada.

Finalmente, Felipe Jeria dio a conocer la apertura de la compra navideña colectiva del programa “Juntos Más Barato” para Punta Arenas, iniciativa que permitirá a las personas ahorrar hasta un 30% en promedio en la adquisición de alimentos, artículos de aseo y productos de primera necesidad, reforzando el apoyo a los hogares durante una de las épocas de mayor gasto del año.





