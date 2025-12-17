Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

DIRECTOR REGIONAL FELIPE JERIA DESTACA AVANCES DEL FOSIS EN MAGALLANES: ECOMERCADO, APOYO A EMPRENDEDORES Y COMPRA COLECTIVA

Buenos días región.

fosismagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria Palma, informó a la ciudadanía sobre diversas iniciativas que se están desarrollando en la comuna de Punta Arenas y en la región de Magallanes, orientadas a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y a fortalecer el emprendimiento local.

Entre los principales anuncios, se destacó la inauguración del primer Ecomercado Solidario de Punta Arenas, iniciativa del FOSIS que es ejecutada por la Corporación Manos de Hermanos. Este espacio permitirá entregar provisiones a familias vulnerables de la comuna, contribuyendo a mejorar el acceso a alimentos y productos básicos mediante un modelo solidario y de apoyo directo a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se abordó la reciente aprobación por parte del Consejo Regional de recursos para renovar la infraestructura de dos escuelas magallánicas y para apoyar a emprendedores regionales, en el marco de la transferencia de competencias del FOSIS al Gobierno Regional. El monto aprobado alcanzó los M$630.496 y corresponde a la propuesta de focalización territorial del “Programa Emprendamos”, cuyo objetivo es apoyar a organizaciones cuyos miembros se encuentren en situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, en el desarrollo de iniciativas de inversión productiva que permitan mejorar sus condiciones económicas, junto con fortalecer capacidades personales, asociatividad, acceso a redes y otros elementos clave para su sostenibilidad.

En este contexto, se informó que durante 2025 el FOSIS Magallanes se encuentra ejecutando 13 proyectos en la línea “Grupal Autogestionado”, distribuidos en seis comunas de la región, con una inversión de $5.000.000 por proyecto y beneficiando a 65 usuarios. Entre las iniciativas destacan agrupaciones de artesanía, producción de alimentos, horticultura, medicina alternativa y comercio, desarrolladas en comunas como Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos, San Gregorio y Primavera, cuya focalización ya fue aprobada.

Finalmente, Felipe Jeria dio a conocer la apertura de la compra navideña colectiva del programa “Juntos Más Barato” para Punta Arenas, iniciativa que permitirá a las personas ahorrar hasta un 30% en promedio en la adquisición de alimentos, artículos de aseo y productos de primera necesidad, reforzando el apoyo a los hogares durante una de las épocas de mayor gasto del año.



fosismagallanes

DIRECTOR REGIONAL FELIPE JERIA DESTACA AVANCES DEL FOSIS EN MAGALLANES: ECOMERCADO, APOYO A EMPRENDEDORES Y COMPRA COLECTIVA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

Leer Más

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

core16122025
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Grupo en el CIIJUM

EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA JUNJI MAGALLANES RECIBEN MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE TRADICIONES Y OFICIOS DEL CAMPO TORREPAININO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

BIANCHI ACUSA DESPROLIJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS POR ALZA EN LAS TARIFAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
LAZOS resultados 5

PROGRAMA LAZOS PUNTA ARENAS PRESENTÓ SUS RESULTADOS 2025