15 de diciembre de 2025

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL MARÍA TERESA KUZMANIC DESTACA RAPIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

directoraservel

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servel, María Teresa Kuzmanic Pinto, conversó e informó a la ciudadanía sobre el balance de la elección presidencial en segunda vuelta en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando el normal desarrollo del proceso y la rapidez en la votación.

Con el 100% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast Rist obtuvo la mayoría de los votos a nivel regional, alcanzando 62.144 sufragios, lo que equivale al 55,29% de la votación. En tanto, Jeannette Jara Román logró 50.253 votos, correspondientes al 44,71%.

El proceso electoral consideró un total de 423 mesas, todas completamente instaladas y escrutadas, lo que reflejó una cobertura total del proceso en la región. En cuanto a la participación, se emitieron 121.975 votos, de los cuales 112.397 fueron válidamente emitidos, representando el 92,15% del total. Además, se registraron 7.686 votos nulos (6,30%) y 1.892 votos en blanco (1,55%).

En su evaluación del desarrollo de la jornada, la directora del Servel destacó la fluidez del proceso señalando que “la votacion fue super rapida, no vimos las filas largas de la primera votación”, lo que permitió un desarrollo expedito y ordenado de la elección en la región.




