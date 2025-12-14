VOCALES DE MESA DENUNCIAN FALTA DE CALEFACCIÓN EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE VILLA LAS NIEVES DURANTE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Vocales de mesa que cumplen funciones en la Escuela de Villa Las Nieves de Punta Arenas denunciaron este domingo la falta de calefacción al interior del establecimiento educacional, situación que los ha obligado a desempeñar su labor en condiciones de bajas temperaturas durante la jornada de la segunda vuelta presidencial.

Según señalaron los afectados, desde el inicio del proceso electoral el recinto no cuenta con un sistema de calefacción operativo, lo que ha generado incomodidad y preocupación entre quienes permanecen por largas horas resguardando el correcto desarrollo de la votación. Las bajas temperaturas registradas durante la jornada han impactado directamente en las condiciones mínimas de bienestar y seguridad tanto de los vocales de mesa como de los apoderados y electores presentes.

Los vocales de mesa advirtieron que esta problemática no es un hecho aislado, ya que se trata de un establecimiento educacional donde, en el día a día, estudiantes y docentes deben convivir con estas insólitas condiciones, afectando el normal desarrollo de las actividades educativas y el bienestar de la comunidad escolar.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes que permitan solucionar este problema estructural, considerando que el correcto funcionamiento de los locales de votación y de los establecimientos educacionales es fundamental para garantizar condiciones dignas, seguras y acordes a la normativa vigente.

Asimismo, recalcaron la importancia de prevenir este tipo de situaciones, especialmente en zonas con condiciones climáticas adversas, con el fin de resguardar la salud de quienes participan en procesos electorales y, de manera permanente, de los estudiantes que asisten diariamente al recinto.

