CUATRO PROFESORAS FUERON SELECCIONADAS PARA HACERSE CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​Después de un exhaustivo proceso de análisis de antecedentes y entrevistas se resolvió el segundo concurso público convocado este año para seleccionar a quienes ejercerán como directores titulares en recintos educativos que dependen del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.



A contar de marzo de 2026 asumirán esos cargos en calidad de titular las profesoras: Patricia Barrios Saint-Germain en la Escuela España; Miriam Bastidas Ovando en el Liceo Juan Bautista Contardi; Lorena Campos Bahamondes en la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar; y Bernardita Hurtado Díaz en la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón



Sobre este último establecimiento, la subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Elizabeth Aránguiz, indicó que “confiamos plenamente en las competencias profesionales y habilidades blandas de la directora recientemente nombrada para poder repuntar los aprendizajes del establecimiento educacional que, por años, han estado evaluados por la Agencia de Calidad en categoría insuficiente y nuestro fin como SLEP es lograr aprendizajes de calidad para nuestras niñas y niños, por lo cual Bernardita Hurtado y su vasta experiencia es elegida para liderar este recinto educativo".



El concurso público correspondiente al Liceo Polivalente Sara Braun se declaró desierto, por lo cual se designará un director o directora transitorio en el mes de marzo de 2026.





Escuela España



Patricia Barrios Saint-Germain es profesora de Educación General Básica con mención en Educación Técnico Manual, titulada en la Universidad de Magallanes. Tiene 38 años de experiencia en docencia, gestión pedagógica y gestión directiva en establecimientos públicos.



Comenzó en la docencia en la Escuela 18 de Septiembre donde ejerció por 18 años como profesora jefa y de asignatura, y también en la jefatura técnico pedagógica.



El año 2008 ganó el concurso de Jefe Técnico Pedagógico de la Escuela Hernando de Magallanes. El 2017 fue directora interina en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y el 2018 regresó a la Escuela 18 de Septiembre como directora interina por dos años.



El 2020 fue seleccionada mediante concurso de Alta Dirección Pública como directora titular de este último recinto, cargo que ocupa en la actualidad.



En su formación académica figuran una licenciatura en Educación con Mención en Supervisión y Evaluación de la Universidad de Magallanes; post título en Gestión Curricular de la Universidad Bolivariana; post título en Curriculum y Evaluación en el Instituto Profesional Iplacex; diplomado en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Educación Pública: Desafíos y Oportunidades de la Universidad de Chile, diplomado en Evaluación de Proyectos Educativos del Instituto Profesional Iplacex y el curso Plan Local de Formación Competencias Directivas para el Desarrollo Profesional Situado de la Universidad del Desarrollo.





Escuela Capitán Arturo Prat Chacón



Bernardita Hurtado Díaz fue alumna de la Escuela España, del Liceo Sara Braun y de la Universidad de Magallanes donde se tituló de Profesora de Educación General Básica.



Posee un Magíster en Educación, mención Evaluación Educacional y es parte de la primera generación de la Academia Impulso Directivo, un espacio exclusivo para directores escolares comprometidos con la excelencia y la innovación en la gestión educativa. Tiene postítulos de Administrador Educacional y de Trastornos Específicos del Aprendizaje, y diplomado en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares.



El año 2025 fue semifinalista del Premio LED que busca reconocer y visibilizar a los líderes educativos que están cambiando vidas en sus comunidades, destacada por su enfoque en el bienestar socioemocional de la comunidad educativa. Su perfil se distingue por una sólida combinación de liderazgo, comunicación efectiva y una marcada visión de futuro.



Desde el año 2020 lideró el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela España donde logró importantes avances en lo académico y organizacional. Anteriormente, entre los años 2010 y 2018, se desempeñó como directora académica del segundo ciclo básico y ciclo media inicial del Colegio Antofagasta, en Antofagasta.



El año 2019 fue profesional de apoyo de la Universidad de Magallanes donde brindó asistencia técnica, administrativa y logística en el proceso de acreditación de carreras de pedagogía. Actualmente ejerce como directora de la Escuela España.





Liceo Juan Bautista Contardi



Miriam Bastidas Ovando es Profesora de Educación General Básica, Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Central Marta Abreau de Cuba; posee diplomados en Calidad de la Educación del Departamento de Desarrollo Humano de la Organización de los Estados Americanos; en Coach Ontológico Educacional de la Fundación Educacional Master; y en Educación Emocional y Bienestar Integral de la Fundación Liderazgo Chile. Tiene 36 años de servicio en la educación y es Experto II en la carrera docente.

Fue inspectora general en la Escuela República de Croacia y ocupó los cargos de orientadora, subdirectora y directora del Liceo Juan Bautista Contardi, rol este último que ejerce en la actualidad.





Escuela Dellamira Rebeca Aguilar



Lorena Campos Bahamondes es Licenciada en Educación y Pedagoga en Educación Parvularia, con un Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional y cuento con una amplia trayectoria en el ámbito educativo tanto en el nivel parvulario como en la educación técnico-profesional y la gestión escolar.



En su carrera he ejercido roles de liderazgo técnico pedagógico, coordinación de especialidades y jefatura de unidades técnico-pedagógicas en establecimientos municipales y de administración delegada, gestionando procesos curriculares, acompañando a equipos docentes y asegurando la calidad de las prácticas pedagógicas. Su experiencia incluye también la docencia directa en educación parvularia y en módulos técnico profesionales. Su formación incluye perfeccionamientos en Atención de Párvulos y Educación Parvularia; Fortalecimiento de Prácticas Directivas; Competencias Directivas para el Desarrollo Profesional Situado; Diplomado en Inclusión y Diversidad; Asesoría Técnico-Pedagógica en Atención de Párvulos; Escuela de Sustentabilidad para Docentes Municipales; Diseño de la Enseñanza en Tiempos de Crisis; Estrategias de Contención Emocional en Espacios Virtuales; Observación y Retroalimentación de Clases con foco en Aprendizaje Profundo y Desarrollo de Habilidades Blandas para el Aula.





